“È incredibile…”. Elly Schlein in silenzio davanti alle violenze delle femministe

Elly Schlein, nella giornata di ieri, era alla manifestazione organizzata da Non una di meno. Un corteo partecipato che ha strumentalizzato il tema della violenza contro le donne per l'ennesima manifestazione in difesa di Gaza e della Palestina contro Israele. Nonostante la richiesta degli organizzatori di non mettere bandierine sull'evento, a meno che non fossero quelle palestinesi, Schlein ha comunque usato la manifestazione per il suo solito comizio. Tuttavia, a 24 ore dall'evento, non ha condannato l'assalto le femministe di Non una di meno hanno fatto alla sede dell'associazione Pro Vita e Famiglia o i cori pro-Palestina.

Dopo il comunicato integralista pro-Palestina, Non una di meno ha cercato di rimediare in un punto stampa precedente il corteo, sostenendo di essere contro lo stupro di qualunque parte sia. Tuttavia, durante la manifestazione, ci siano stati i soliti violenti cori contro Israele, in favore della vittoria di Gaza, che non è altro che la richiesta di vittoria per Hamas. C'è, poi, l'assalto a Pro Vita e Famiglia, anche questo taciuto dal segretario. Inoltre, oggi, è stato trovato un ordigno esplosivo all'interno della sede, probabilmente lanciato attraverso il buco in una vetrata sfondata durante l'assalto di ieri. " Se assaltano la sede della Cgil c'è (giustamente) indignazione nazionale. Se estremisti rossi assaltano la sede di una Onlus che aiuta e difende le famiglie, silenzio? La solidarietà mia, di tutta la Lega e di tutto il popolo italiano ", ha detto Matteo Salvini.