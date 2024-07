Smartphone, come evitare il furto dei dati: ecco la funzione da disattivare

Ascolta ora 00:00 00:00

I cyber-criminali, come abbiamo ripetuto più volte, sono sempre in agguato, specie dopo i progressi della tecnologia e la diffusione degli smartphone, che oramai fanno parte del nostro quotidiano. Usiamo i nostri cellulari praticamente per tutto, e questo, purtroppo, li rende vulnerabili agli attacchi. Per questo motivo è bene essere consapevoli dei pericoli, così da intervenire in tempo e garantire una maggiore protezione dei nostri dispositivi. Gli hacker, infatti, hanno sviluppato tecniche sempre più subdole per introdursi nei nostri smarphone e carpire dati e informazioni sensibili.

Per cercare di limitare i danni e ridurre i rischi, un passaggio da attuare potrebbe essere quello di intervenire su alcune funzionalità dei nostri telefoni a cui in realtà non diamo molto peso. Una, in particolare, stupisce. Si tratta della funzione Wi-Fi. Il sistema di trasmissione di dati su brevi distanze è divenuto fondamentale nei nostri anni. Grazie al Wi-Fi possiamo connetterci a internet, reperire informazioni, guardare video, comunicare con chi vogliamo. Eppure, tenerlo sempre acceso, anche nei momenti in cui non lo stiamo utilizzando, potrebbe essere un pericolo.

Molte persone tendono a lasciare il Wi-Fi sempre attivo e commettono un errore. Ad essere maggiormente rischiosi sono i Wi-Fi pubblici. Gli hacker, infatti, sono in grado di infiltrarsi tramite tale sistema nei nostri smartphone. Arrivati a quel punto il cellulare è esposto e potranno essere portate via informazioni sensibili. Purtroppo le reti Wi-Fi pubbliche hanno meno controlli rispetto alle reti nelle nostre case e sono un vero e proprio terreno di caccia per i malviventi. Pericolosissimo il trucco chiamato WiFi "Evil Twin", in cui l'hacker configura un falso punto di accesso Wi-Fi e aspetta che gli utenti si colleghino ad esso. Le persone cadono nell'inganno perché, dopo aver visto la rete, credono si tratti di un sistema sicuro. Invece, collegandosi, danno modo ai malviventi di entrare nei loro dispositivi.

Cosa fare allora? In caso di Wi-Fi pubblico, è sempre bene verificare la sua veridicità. Un altro consiglio è quello di disattivare la funzione dal telefono quando questa non ci occorre, così che nessuno possa collegarsi a nostra insaputa. Bisogna poi controllare sempre il nome della rete Wi-Fi prima di fare la connessione. In questo modo, ad esempio, evitiamo le reti sospette e a noi ignote.

Un'altra soluzione utile per proteggere il nostro cellulare è quella di usare il

per criptare il traffico internet e prevenire l'azione dei malviventi. Va poi tenuto sempre aggiornato il sistema operativo, così da poter usufruire delle migliorie apportate anche in termini di sicurezza.