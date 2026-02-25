Cos'è il trend 6-6-6 e perché può farti dimagrire

Dopo le diete lampo, gli allenamenti HIIT (High Intensity Interval Training) da 20 minuti e le challenge virali che promettono miracoli, i social network sfornano l'ultimo trend in fatto di fitness: la camminata 6-6-6. Archiviato il metodo 12-3-30, che ha dominato i feed negli ultimi due anni, il 2026 accende i riflettori su un approccio cardio più sostenibile. Già, perché il metodo 6-6-6 non è solo una semplice passeggiata ma un vero e proprio protocollo, che combina disciplina negli orari e dimagrimento. Un metodo pensato per chi vuole perdere peso in modo graduale, senza estremismi, ma con costanza e strategia mirata.

Come funziona il metodo 6-6-6

Nato su TikTok e diventato un vero e proprio fenomeno virale con l'hashtag #666walking, questa tendenza fitness ha conquistato migliaia di utenti non solo perché è semplice da ricordare ma soprattutto perché non va a gravare sulle articolazioni. Insomma, niente protocolli estremi o sessioni massacranti: il 6-6-6 punta tutto sulla regolarità e sulla costruzione di abitudini solide con effetti positivi anche su cortisolo e gestione dell'insulina. La sua forza sta proprio nell'impostazione dell'allenamento: faticare negli orari giusti per aumentare il dispendio calorico e favorire un ritmo sonno-veglia più equilibrato.

Il metodo in pratica

Il metodo si basa sul numero chiave 6, numero su cui si basano le tre regole della camminata.

L'allentamento deve essere fatto alle ore 6 (mattina o sera) per sfruttare due momenti cruciali della giornata: l'alba per stimolare il metabolismo e riallineare l'orologio biologico oppure il tardo pomeriggio per aiuta a scaricare le tensioni della giornata e tenere a bada la fame emotiva serale.

La camminata deve durare 60 minuti cioè un tempo sufficiente per mantenere un passo sostenuto e raggiungere la zona di maggiore consumo dei grassi.

Infine, 6 + 6 minuti dedicati rispettivamente a riscaldamento e defaticamento: una fase iniziale per preparare muscoli e articolazioni e una conclusione graduale per abbassare la frequenza cardiaca e favorire il recupero. Una formula lineare, facile da seguire, ma sorprendentemente efficace.

Perché fa dimagrire

Sui social, in particolare TikTok , la camminata 6-6-6 è diventata virale e il motivo è semplice: fa davvero dimagrire chi mette in pratica il metodo. Il segreto sta nella combinazione tra passo svelto e durata prolungata. Camminare a ritmo sostenuto per 60 minuti consente di superare la soglia iniziale in cui l'organismo utilizza prevalentemente zuccheri e di entrare progressivamente nella cosiddetta "zona di ossidazione dei grassi". È proprio la continuità dello sforzo, senza interruzioni e senza picchi estremi, a fare la differenza sul piano metabolico.

Inoltre, trattandosi di un'attività a basso impatto, la camminata veloce non genera aumenti eccessivi di cortisolo, l'ormone dello stress che può ostacolare il dimagrimento addominale quando gli allenamenti diventano eccessivamente impegnativi. Il risultato? Un consumo calorico efficace, meno stress per il corpo e maggiori probabilità di mantenere l'abitudine nel lungo periodo.