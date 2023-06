Una passeggiata in costume da bagno può costare fino a 500 euro. I luoghi da evitare

Non si gira in costume nei centri delle località balneari e non si va al bar in pantaloncini e ciabatte. Men che meno ci si può presentare a torso e piedi scalzi nei negozi o al supermercato (per carità!). È la nuova stretta dei sindaci sul dress code vacanziero in vista dell'esodo estivo. Più che un diktat, una "missione eleganza" che ha come fine ultimo - così dicono gli amministratori locali - "l a tutela e salvaguardia del territorio ". E chi non si adegua alle regole, paga: sono previste sanzioni fino 500 euro. Altro che souvenir e cartoline, insomma.

La "missione decoro" dei sindaci

Parola d'ordine: decoro. E non c'è verso di fare altrimenti. Una batosta per quei pochi - forse - che in vacanza sfoggiano look da spiaggia (talvolta con accostamenti improbabili, diciamolo) a tutte le ore del giorno e della notte. Del resto, a chi non è capitato di gironzale, ad esempio, per i carrugi di Genova o i calli di Venezia con le infradito ai piedi? " Scagli la prima pietra chi è senza peccato ", verrebbe da dire. Oppure corra ai ripari infilando in valigia qualche abito bon ton. Eh già. Perché quest'anno i sindaci sembrano fare sul serio, mettendo all'indice sciammannati e turisti maleducati: niente più pizzette sui sagrati delle chiese o banchetti in strada (ricodate la spaghettata dei turisti stranieri sulla vera da pozzo a due passi da piazza San Marco?). Fin qui, nulla di strano. Se non fosse che vengono messi al bando anche costumi, ciabatte e pantaloncini per girare nei centri storici o lughi di cultura. Tant'è.

Le ordinanze da Nord a Sud