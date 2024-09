Jammer e calamita, la nuova tecnica dei ladri per manomettere il satellitare

Ascolta ora 00:00 00:00

Torna a impannarsi il numero di casi di furto d'auto in Italia. Dopo un calo registrato in tempo di pandemia, purtroppo il fenomeno è tornato a crescere, raggiungendo nuovi picchi. Non solo. I ladri sono riusciti nel tempo a mettere a punto nuove tecniche per impossessarsi delle vetture, che spesso vengono poi smontate per ricavare dei pezzi di ricambio da rivendere.

Ancora una volta, le Regioni più colpite sono Lombardia, Lazio, Puglia e Campania. I ladri prediligono soprattutto le utilitarie, ma anche i Suv sono fra i veicoli maggiormente presi di mira. A poco servono gli antifurto, anche quelli più tencologici. Sarebbe più utile, semmai, una maggiore presenza delle forze dell'ordine a pattugliare le strade. Avendo spesso la via libera, i malviventi si trovano a poter agire indisturbati, e così portano via auto, o soltanto dei pezzi di auto, quelli loro "commissionati".

Manomessi anche gli antifurto satellitari

Di recente, sempre per cercare di proteggere le automobili, sono stati proposti sul mercato gli antifurto satellitari, che sfruttano la tecnologia dei satelliti Gps per localizzare i veicoli sui cui sono stati installati e rintracciarli. Grazie a questo nuovo sistema, il proprietario può tracciare la sua auto con lo smartphone e vedere dove si trova. Non solo. In caso di tentato furto, parte un allarme alle forze dell'ordine. L'idea è buona, e con questo metodo si sono messi in sicurezza auto, biciclette, motociclette, e anche merce di valore. Purtroppo i ladri hanno trovato il modo di aggirare anche questo ostacolo.

Quando il veicolo viene manomesso, dovrebbe partire un segnale alle forze dell'ordine, che vengono informate della posizione del veicolo. Si può anche agire bloccando la pompa elettrica del motore, così che la vettura non possa muoversi. I ladri, tuttavia, si sono attrezzati. Con un oggetto chiamato "jammer" viene infatti spento il segnale Gps. Perso il segnale, è persa anche la possibilità di allertare la polizia e, soprattutto, di bloccare la vettura.

I malviventi possono dunque agire indisturbati, rompendo il finestrino e accendendo l'auto mediante la presa OBD, che viene comunemente usata come porta digitale per ottenere diagnosi e informazioni sullo stato dell'auto.

I criminali hanno trovato il modo di sfruttarla per altro.

Nel caso in cui non siano in possesso di una jammer, i ladri possono posizionare sul tettuccio dell'auto una scatola contenente una calamita, che riesce a sua volta ad annullare il segnale Gps.