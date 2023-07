Cruciani in tackle: "La caccia alle streghe, il nuovo dogma del cambiamento climatico".

Se contesti i dogmi green vieni silenziato. Lo sa bene il fisico John Clauser: la lezione del premio Nobel 2022 al Fondo monetario internazionale è stata annullata perchè le sue posizioni sul cambiamento climatico hanno indispettito qualcuno. Una vicenda che ha mandato su tutte le furie Giuseppe Cruciani: "Sta accadendo qualcosa di incredibile: il premio Nobel Clauser non si sottomette al nuovo dogma del cambio climatico e dell'uomo grande colpevole, e lo cacciano da un convegno internazionale. È partita la caccia alle streghe, chi non si allinea la paga caramente".

Nel corso del consueto appuntamento con "La Zanzara", il giornalista ha difeso a spada tratta Clauser, promettendo battaglia contro i talebani della religione green: "Noi siamo qui, continueremo a combattere per la libertà di parola, contro gli stronzi che vogliono togliere la stessa libertà di parola a chi si oppone al dogma dell'uomo grande colpevole di quello che sta accadendo" . Cruciani si è poi soffermato su quanto accaduto a Milano nelle ultime 24 ore, con il maltempo che ha messo a soqquadro diverse zone della città tra danni e allagamenti: "Molti mi stanno scrivendo: 'Hai visto cosa è successo a Milano stanotte?'. Non me ne frega un cazzo. Non me ne frega nulla. Qual è il collegamento che fate tra il cambiamento climatico e l'uomo grande colpevole? Siete voi gli stronzi che fate questo collegamento".