Cucinare e lavare ortaggi e frutta in lavastoviglie e lavatrice: l'ultima follia social

L'ultimo trend social è così inusuale che crederci diventa difficile. Eppure, i numeri delle visualizzazioni (e dei commenti) confermano che si tratta di un fenomeno virale. Cucinare e lavare le verdure nella lavastoviglie è l'ultima pazzia che sta dilagando sul web. Negli ultimi mesi, in particolar mondo negli Stati Uniti, si sono moltiplicati i reel e i video di tiktoker e creator che utilizzano l'elettrodomestico non per lavare stoviglie e padelle bensì per realizzare ricette (persino interi pranzi di Natale) e pulire frutta e ortaggi. Se quest'ultimo metodo può essere considerato un'alternativa al comune lavaggio della verdura nel lavello (con un notevole risparmio di acqua, assicurano alcuni esperti), il secondo lascia decisamente a desiderare e dà l'idea di quanto folle possa essere il web.

Pulire la verdura in lavatrice e lavastoviglie

A dare il via al fenomeno è stato il video di Larad Official, una ragazza canadese, che ha condiviso su TikTok l'insolita routine della madre, che lava la verdura e la frutta nella lavastoviglie per ottimizzare i tempi e ridurre lo spreco di acqua corrente. Il metodo è semplice: ortaggi posizionati accuratamente nei cestelli poi aceto bianco al posto del detersivo e programma solo risciacquo con acqua fredda. Pochi minuti e la verdura e la frutta sono lavate a dovere. In pochi giorni il video ha raccolto oltre due milioni di visualizzazioni e ha generato la pubblicazione di nuovi video di emulazione e singolari alternative come il lavaggio delle patate in lavatrice proposto dalla creator statunitense KatClark, che ha raccolto 1,7 milioni di visualizzazioni. Il fenomeno non ha incontrato però il favore degli esperti, che sconsigliano questa pratica. I residui di detersivo che si trovano all'interno dell'elettrodomestico, infatti, possono contaminare gli ortaggi e la frutta mentre piccoli scarti di cibo di precedenti lavaggi possono guastare la verdura, che viene lavata in lavastoviglie. Dunque, meglio evitare di seguire il trend.

Cucinare in lavastoviglie: dal salmone alle lasagne

Ben diverso il fenomeno che prevede la cottura delle ricette nella lavastoviglie. Lasagne, pollo, salmone e addirittura la vasocottura. Sono decine le ricette cucinate nella lavastoviglie che sono diventate virali su TikTok. La creator americana Elaine Carols posta sui suoi canali molte ricette discutibili e tra queste c'è proprio la cottura del salmone in lavastoviglie, che le è valsa oltre otto milioni di visualizzazioni sul suo profilo, ma il fenomeno è ben più vasto. Basta digitare "dishwasher salmon" per capirne la portata. La casalinga americana Rose Reisman è diventata famosa su TikTok proprio grazie a un reel sulla preparazione del salmone aromatizzato cotto in lavastoviglie e il Daily Mail ha dedicato un servizio ai volti noti che amano preparare questa ricetta come lo chef Heston Blumenthal e Oprah Winfrey.

Un trend che si è allargato anche ad altre pietanze come lasagne e pollo e c'è chi, come la tiktoker Sarah Rainey, ha cucinato una cena intera (da tre portate) senza usare i fornelli, ma sfruttando solo l'acqua calda della sua. Idea geniale e solite follie del web?