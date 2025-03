Cup le dà la risonanza per il 2027. Ex operaio dell'Ilva: "Non so se ci sarò"

Ascolta ora 00:00 00:00

È uno di quei casi che fanno indignare e chiedersi come sia possibile che accadano cose del genere. E la storia di un ex operaio dell'Ilva di Taranto, Piero Vernile, che nel 2017 aveva scoperto dei linfonodi al braccio destro e due focolai tumorali benigni al polmone destro, tenuti sotto osservazione con Tac e Pet. Ma Vernile, aveva anche bisogno di una risonanza magnetica urgente.

L'appuntamento per la risonanza

Quando ha chiesto appuntamento al Cup (Centro unico di prenotazione) dell’Asl di Palagiano, il suo paese, a una ventina di chilometri da Taranto, si è sentito rispondere che la prima data disponibile era per il 27 marzo del 2027 all'ospedale di Castellaneta. "G razie, ma tra due anni non so nemmeno se ci sarò " ha risposto l'ex operaio all'impiegato del Cup.

" Già sono stato costretto a sospendere Tac e Pet grazie alla emergenza Covid — racconta in un'intervista al Corriere —. Adesso, sentirmi dire che solo tra due anni potrò fare una risonanza magnetica mi ha fatto incazzare e provare schifo per questa Regione, questa nazione, questo sistema sanitario. Noi all’Ilva respiriamo ancora sostanze cancerogene, c’è ancora l’amianto non incapsulato, e questi che comandano, tutti, di ogni colore, alla Regione e al governo negli ultimi vent’anni, non garantiscono ai cittadini una assistenza sanitaria decente e non si vergognano di queste liste d’attesa per esami indispensabili, che possono significare la vita o la morte".

Il suo impegno nel sindacato

Vernile all’Ilva è diventato sindacalista e con questa intervista ha voluto denunciare apertamente quello che succedeva in fabbrica: " Una storia costellata di morti e malati di cancro, adulti e soprattutto bambini, la vergogna della malasanità qui è una doppia vergogna, la gente in lista di attesa non si conta più" . E la sua denuncia non è stata vana, ma ha fatto in modo che tanta gente che è nella sua stessa situazione denunciasse a sua volta.

Quella che viene fuori è una situazione disperata dove la rabbia delle persone esplode con tutto il dolore che si porta dietro. Soprattutto nei confronti del presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano - che più volte ha ripetuto come funziona bene la sanità pugliese - e dei dirigenti sanitari da lui nominati. La sua storia è letteralmente esplosa quando Vernile riceve poi una chiamata dal Cup dell’Asl di Taranto il 28 marzo che fa ancora più indignare l'uomo.

La telefonata del Cup

" La gentile signora dell’Asl - racconta - si scusa con me, mi dice che son cose che non devono accadere e si inoltra in una complicata spiegazione di “agende chiuse” e “agende aperte” per giustificare le liste di attesa. Poi mi dice: “Proprio un’oretta fa si è aperta la possibilità di fare la risonanza in una clinica di Taranto il prossimo 9 aprile. Guardi, in via eccezionale, le fisso già l’appuntamento”. In via eccezionale? Le rispondo che non voglio trattamenti di favore. La signora non “recepisce” e insiste per agevolarmi, dice che posso fare la risonanza anche privatamente e che poi basta che io invii la ricevuta di pagamento al Cup, dove loro valutano caso per caso il rimborso, “ma per lei sicuramente la pagheremo, non si preoccupi ”.