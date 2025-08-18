Dario Argento dimesso dall’ospedale di Ischia: “Condizioni migliorate”

Dopo quattro giorni di ricovero per una crisi respiratoria, il regista Dario Argento è stato dimesso oggi dall’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno, dove era stato trasferito d’urgenza lo scorso 14 agosto.

Come sta il regista

Il maestro del cinema horror italiano, 85 anni, era stato inizialmente trattenuto in Terapia Intensiva Cardiologica a scopo precauzionale, in considerazione della patologia cronica da cui è affetto da tempo. Il successivo miglioramento delle sue condizioni aveva consentito nei giorni scorsi il trasferimento nel reparto di Medicina Generale, dove ha proseguito il monitoraggio clinico.

Le dimissioni dall'ospedale

Questa mattina, con il via libera dei medici, Argento ha lasciato la struttura ospedaliera accompagnato dalla figlia Fiore, salendo a bordo di un monovolume. Secondo quanto riferito, è stato condotto probabilmente a Roma, dove proseguirà la convalescenza.

La notizia delle sue dimissioni ha rassicurato fan e colleghi, preoccupati nei giorni scorsi per il suo stato di salute. Argento si trovava a Ischia in vacanza, quando è stato colto dal malore che ha reso necessario il ricovero.