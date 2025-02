Il delirio di Ginevra Bompiani in tv: "Trump? Un imbecille"

Dal delirio contro la polizia agli attacchi frontali contro Giorgia Meloni, Ginevra Bompiani è da tempo nota per le sue sparate nei salotti televisivi. La scrittrice candidata con Michele Santoro alle ultime elezioni europee ha però tracciato un nuovo solco, arrivando all'insulto personale. Nel suo mirino è finito il presidente americano Donald Trump: "Un imbecille" il suo giudizio tranchant nel corso del suo intervento odierno a "L'aria che tira" su La7.

Incalzata dal padre di casa David Parenzo - "questa idea di Donald Trump che vuole il Nobel per la pace... Però se riuscisse davvero a chiudere l'accordo tra l'Ucraina e Putin e a risolvere in qualche modo la questione in Medio Oriente... Pur pensandone lei tutto il male possibile" - la Bompiani non ha utilizzato mezzi termini contro il tycoon: "Io penso che Trump realizzi i sogni frustrati della destra ed è per questo che ha tanto successo un perfetto imbecille". Avete capito bene. Anche se restare increduli è lecito, anche Parenzo è rimasto sbigottito: "Un perfetto...?". La scrittrice iper-progressista ha ribadito ulteriormente senza pentimenti: "Un perfetto imbecille". E poco dopo a rincarare la dose: "Lo direbbe anche Lombroso". Di fronte all'ennesima sparata, Parenzo ha ironizzato: "Ma Lombroso è una roba fascista".

Colta in fallo, la scrittrice venerata dalla sinistra è tornata a testa bassa contro Trump: "Voglio dire, una persona che guarda le immagini di Gaza e pensa alla Costa Azzurra non è solamente priva di sensibilità umana ma è anche un imbecille. Uno che invidia Adolf Hitler, perché vorrebbe i generali di Hitler... Se ci fossero stati Musk e Trump nel 1941 al posto di Roosevelt o non sarebbero entrati in guerra o sarebbero entrati dalla parte di Hitler e questo la destra dovrebbe non far finto di non saperlo". Non paga, la Bompiani ha aggiunto: "Lui ha detto: mi servono dei generali come aveva Hitler. Quindi vuol dire che invidia Hitler e questo è un fatto. Secondo me non è un pazzo, è proprio.

.. vabbè. Non mi querelerà perché non mi ascolta. Ma Trump vuole preparare la guerra civile mondiale. Non la Terza guerra mondiale. I ricchi di destra contro i poveri che non hanno nemmeno la sinistra a difenderli".