Delle strisce rosse stanno comparendo nella segnaletica stradale: sai cosa significano?

In certe zone stanno comparendo dei nuovi segnali stradali impossibili da non notare: stiamo parlando delle strisce rosse. Si tratta di un segnale mai visto prima, che ha portato gli automobilisti a porsi diversi interrogativi. Di cosa si tratta? Cosa dobbiamo aspettarci? Arriverà anche in Italia?

Le strisce rosse, che accompagnano la normale segnaletica stradale, hanno ovviamente un significato ben preciso. Sono infatti state introdotte per rafforzare ulteriormente gli strumenti che tutelano la sicurezza in strada ed evitare il più possibile il rischio che avvengano incidenti. Purtroppo è un dato di fatto come negli ultimi anni il numero sia in aumento, come è in aumento il numero di vittime sulla strada.

Il nostro governo ha recentemente adottato misure più stringenti con la riforma del Codice della strada, che prevede sanzioni più salate e maggiori divieti proprio per tutelare la sicurezza dei cittadini, ma la prudenza non sembra mai essere troppa. Fra l'altro, molte altre Nazioni si stanno muovendo in questo senso.

Le strisce rosse sono comparse in Spagna, e sono state tracciate nelle strade considerate più a rischio. Si tratta di una sperimentazione di cui ancora si devono tirare le somme, e che è stata applicata in quelle tratte in cui l'automobilista deve prestare maggiore attenzione. Una delle arterie spagnole dove si è palesata questa novità è la A35, nelle vicinanze di Malaga, fra Marbella e Cartama. Quella strada ha una lunga e triste storia di incidenti, tanto da essere stata ribattezzata "La strada della paura". Basti pensare che solo nel 2023, in un tratto di 10 km, si sono registrati ben 10 decessi. Le strisce rosse sono state tracciate per indicare il tassativo divieto di sorpasso. Il colore rosso è stato scelto perché richiama immediatamente l'attenzione di chi è alla guida, invitandolo alla prudenza.

Solo col tempo sapremo se la nuova segnaletica rossa darà i risultati sperati, riducendo il numero di sorpassi rischiosi e di incidenti stradali.

Se l'idea dovesse funzionare, non è da escludere che la vedremo presto proposta anche in altri Paesi, incluso il nostro. Strisce rosse sono presenti anche a Londra, sebbene abbiamo un significato diverso. Nella capitale inglese, infatti, indicano dei particolari divieti di sosta.