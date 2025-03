Devi viaggiare in aereo? Occhio a cosa indossi: in quali casi si rischia di restare a terra

Ascolta ora 00:00 00:00

Non molti di noi sanno che ci sono degli indumenti strettamente vietati a bordo di un aereo. Nessuno si pone il problema, dal momento che è davvero difficile veder respingere qualcuno al check-in per il proprio outfit, tuttavia anche in questo caso esistono delle regole da rispettare. Le varie compagnie aeree tengono molto in considerazione la sensibilità dei passeggeri, e per questa ragione ci sono delle scelte di abbigliamento che non possono essere accettate.

Partiamo col dire che questa abitudine appartiene maggiormente alle compagnie aeree oltreoceano. Difficilmente, infatti, si riscontra questa tendenza in Europa, dove pare esserci un po' più di libertà. Alcune compagnie aeree extra-Ue, invece, sembrano richiedere un certo dresscode, e non sono disposte a tollerare determinati outfit scelti dai viaggiatori, tanto da non consentire l'imbarco.

Non si tratta di una questione di sicurezza a bordo, quanto piuttosto di buon senso richiesto a ogni viaggiatore. Ed ecco quindi che chi si presenta seminudo, con indosso abiti considerati osceni o disturbanti, o addirittura senza scarpe, può essere respinto.

Una chiara dimostrazione è stata recentemente data dalla compagnia aerea Spirit Airlines, che ha esplicitamente incluso nel proprio regolamento dei divieti mirati che riguardano proprio il dresscode dei viaggiatori. Una politica che anche altre compagnie stanno adottando, e che potrebbe arrivare anche in Europa.

In sostanza, ai viaggiatori è vietato presentarsi a piedi scalzi o senza scarpe, con abiti succinti e trasparenti, oppure con indosso accessori ed elementi osceni e/o disturbanti che possano ledere la sensibilità comune. Grande attenzione viene data anche all'igiene personale. Ci sono compagnie che non stanno facendo salire a bordo soggetti visibilmente molto sporchi o maleodoranti.

A questo punto la domanda che sorge spontanea è: le compagnie aeree possono davvero farlo? Non rischiano nulla dal punto di vista legale?

Dal momento che non vi è una vera e propria imposizione di un vestiario, quanto piuttosto una restrizione per certe scelte d'abbigliamento, sembra che le compagnie siano in assoluta legalità. Chiedere ai propri viaggiatori di indossare un abbigliamento consono al luogo viene considerato assolutamente legittimo, dato che si va a tutelare il cliente.

Va inoltre precisato che il divieto di

salire a bordo dell'aereo viene usato come una. Prima di questo, il viaggiatore viene individuato, preso da parte e invitato ad adeguarsi. In caso di rifiuto, ecco che scatta l'interdizione.