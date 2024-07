Le 10 domande da Esselunga, poi il premio da 399 euro: occhio a questa mail truffa

Ascolta ora 00:00 00:00

Attenzione a questa nuova truffa che circola in rete. Spacciandosi per l'Esselunga, i cyber-criminali riescono a ottenere la fiducia delle vittime, spingendole a rispondere a dei quesiti che in realtà non solo altro che una trappola. A lanciare l'allarme è stato il Codacons, che si è rivolto a tutti i consumatori, invitandoli alla cautela.

In cosa consiste la truffa

Stavolta a essere tirata in ballo è la catena di negozi Esselunga, che non ha ovviamente nulla a che fare con questa truffa. In pratica i criminali inviano una e-mail (il cui indirizzo è completamente diverso da quello di Esselunga) in cui compare un messaggio/trappola. La vittima viene invitata rispondere a 10 domande con la promessa di ricevere un premio. Un premio non da poco, dato che viene messo in palio un set di contenitori ermetici da cucina (36 pezzi), dal valore di 399,99 euro. A far balzare subito all'occhio l'inganno è proprio il fatto che il messaggio non proviene dall'indirizzo mail di Esselunga. Pare infatti che si tratti da un account probabilmente hackerato a qualcuno. Questo subdolo sistema, fra l'altro, consente alla mail truffa di ingannare i sistemi anti phishing delle nostre caselle di posta elettronica.

Cadere nell'inganno è facile, se non si controlla l'indirizzo di invio, perché i malviventi sono ormai capacissimi di riprodurre i loghi originali delle aziende che vengono coinvolte. Una volta aperta l'e-mail trappola, dunque, la vittima si trova di fronte un sondaggio composto da 10 domande, passaggio indispensabile se si vuole ottenere il set da 399,99 euro. Quest'ultimo, a detta dei criminali, sarebbe un omaggio: vengono richiesti solo 2 euro per le spese di spedizione. Non solo. La vittima deve inserire anche i propri dati personali, come nome e cognome, recapito telefonico e indirizzo di casa. Parecchie informazioni sensibili, dunque, che potrebbero poi essere utilizzate a piacimento dei malviventi.

L'allarme di Codacons

"Bisogna prestare la massima attenzione a tutte le e-mail o messaggi che ricevete, mai fornire dati sensibili, soprattutto quando vengono inviate offerte troppo vantaggiose" , ha dichiarato Marco Maria Donzelli, presidente del Codacons. "Mai fornire informazioni personali e se accade bisogna agire prontamente contattando la propria banca! Codacons, da sempre al fianco dei consumatori, tutela le vittime di tali truffe.

Chiunque fosse incappato in questi sistemi truffaldini può contattarci all'indirizzo info@codaconslombardia.it o chiamare il numero 02.29419096 per avere assistenza e recuperare i vostri risparmi", ha concluso, come si legge sul portale del Codacons