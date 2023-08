Diritto di visita e risarcimenti: cosa succede se l'ex si porta via il cucciolo?

Cani e gatti sono ormai parte integrante della famiglia. E anche per questo motivo sono aumentate esponenzialmente le battaglie giudiziarie con al centro gli amici a quattro zampe. Quando una coppia si divide, sempre più spesso si pone il problema dell’animale domestico e tocca al giudice stabilire a chi debba essere affidato. Ma non solo: bisogna valutare se concedere o negare i diritti di visita all’ex coniuge e i potenziali danni alla salute per la perdita violenta della bestiola.

Le battaglie giudiziarie per cani e gatti

Soffermandosi sulle battaglie giudiziarie, è emerso un elemento con grande forza: è necessario dimostrare di essere il padrone esclusivo di cani e gatti. Come evidenziato dal Messaggero, lo scorso 30 giugno la Cassazione ha dato ragione a una donna che aveva chiesto di velocizzare il giudizio civile di reintegrazione del possesso dell’animale, affermando che l’ex compagno le aveva sottratto il cane appartenente a entrambi.

I giudici in un primo momento avevano congelato il processo in attesa della sentenza di una causa penale, con la donna parte civile come vittima di lesioni, scaturite da liti legate anche al possesso del cucciolo. Ebbene, per la Cassazione la richiesta di procedere in anticipo con la causa civile è legittima. “Nel giudizio possessorio la ricorrente mira a riottenere il possesso del cane, unitamente al risarcimento del danno non patrimoniale, corrispondente alla perdita violenta dell’animale” , spiega la sentenza.