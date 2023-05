"E quell'aereo?". Red Ronnie e la gaffe complottista sull'alluvione

Il sottilissimo confine tra il complottismo e la figuraccia è ben rappresentato dall'ultima dietrologia sfornata da Red Ronnie. Nelle scorse ore, sui social, il popolare critico musicale aveva infatti lanciato un allarmato messaggio sull'alluvione in Emilia Romagna, chiedendosi se il catastrofico evento meteorologico fosse stato provocato artificialmente. Proprio così. Il giornalista bolognese, infatti, aveva fatto notare come, nei giorni precedenti alle violente piogge, un piccolo velivolo avesse sorvolato con insistenza le zone colpite poi dal maltempo. "Qualcuno mi può spiegare perché questo aereo ha fatto tutte queste rotte?", si era domandato, instillando il dubbio di una qualche ipotetica correlazione tra le due circostanze.

La surreale denuncia di Red Ronne è stata raccolta in un video realizzato a Bologna dallo stesso esperto di musica. "Sto passeggiando in via dell'Indipendenza. Non piove più, non c'è acqua. Però qualcuno dovrebbe spiegarmi il misterioso tragitto di questo aereo, che il 14 maggio ha sorvolato varie volte la zona dell'Emilia Romagna dove c'è stata l'alluvione", dice il giornalista nel filmato, chiedendosi il motivo di quello "strano" tracciato. "Non è che io pensi male, ma se qualcuno me lo spiega ne sarei molto felice. Anche per fugare tutti quei complottisti che dicono che esistono le scie chimiche, che la stessa cosa accadde nelle Marche o in Umbria, non ricordo, quando un aereo fece molti giri sul cielo e poi ci fu l'alluvione...", ha poi aggiunto.

Bologna oggi non piove Ma chi ha provocato questo disastro? Misterioso volo insistente di un aereo

Il disastro in Emilia Romagna è stato provocato? Aereo anche nelle Marche, poi l’alluvione? E il erremoto in Turchia? La RAI in un #emiliaromagna #alluvionehttps://t.co/Hi1IyQM9hN — Red Ronnie (@RedRonnie) May 18, 2023

E su Twitter Red Ronnie ha ribadito quelle sue surreali domande. "Chi ha provocato questo disastro? Misterioso volo insistente di un aereo. Il disastro in Emilia Romagna è stato provocato? Aereo anche nelle Marche, poi l'alluvione?", ha scritto. E subito nei commenti a quel post si sono scatenate le ironie di chi accusava il critico musicale di complottismo spicciolo. "Non posso credere che si possano scrivere tali idiozie complottistiche. Da una persona come te ci si aspetta qualcosa di sensato", si legge in uno dei commenti. Uno dei più gentili, si intende, vista la serie di reazioni ben più scomposte e sboccate suscitate da quel contenuto.

Sempre dai social, però, è arrivata anche la risposta agli strani interrogativi del giornalista sulle improbabili cause dell'alluvione. E ovviamente quell'aereo avvistato sopra la zona interessata dal maltempo non c'entrava nulla. Come fatto notare da alcuni utenti, infatti, il velivolo era quello utilizzato per fare da ponte-radio al Giro d'Italia, che il 14 maggio aveva fatto tappa proprio a Cesena, attraversando la Romagna.