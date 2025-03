Dorme nel cassonetto e finisce nel compattatore. Salvo per miracolo un uomo a Pescara

Ascolta ora 00:00 00:00

Stava dormendo in un cassonetto dei rifiuti ed è stato scaricato nel compattatore, rischiando di finire nel meccanismo che lo avrebbe stritolato e poi in discarica, ma gli operatori, grazie alle telecamere, hanno notato un'ombra e hanno subito bloccato la pressa, consentendogli di salvarsi.

La vicenda

Il protagonista di questo episodio, per fortuna a lieto fine, è un uomo di Pescara di cui non sono state fornite le generalità, ora in ospedale ma in condizioni che non destano preoccupazioni. Il fatto è accaduto in centro, in via Teramo. Notati i movimenti, che potevano essere solo quelli di un essere umano, l'operatore di Ambiente Spa ha subito informato il caposervizio della probabile presenza di una persona all'interno del camion compattatore. Interrotto immediatamente il funzionamento il caposervizio ha raggiunto via Teramo, è salito sul camion e ha iniziato a rimuovere manualmente i sacchi dei rifiuti, scoprendo la mano di un ragazzo, ormai sommerso dai sacchi pieni di pattume. Con grande sforzo è poi riuscito a liberarlo anche se questo ha tentato subito di allontanarsi lanciandosi a terra dal camion e ferendosi cadendo da un'altezza di tre metri.

L'arrivo dei soccorsi