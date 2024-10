La dottrina sociale della chiesa: la via per costruire il "bene comune"

Alla luce degli insegnamenti di mons. Luigi Negri, sabato 26 ottobre, si svolgerà a Milano il convegno "Una via per costruire il bene comune: la dottrina sociale della chiesa". Un'occasione per approfondire il concetto di "bene comune", così attuale nell'era che viviamo