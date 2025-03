"Doveroso farlo". E contro Littizzetto parte la class-action

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si placano le polemiche sulle dichiarazioni di Luciana Littizzetto dello scorso 9 marzo a Che tempo che. Per quanto inserite in un contesto satirico, le parole dell'attrice hanno colpito nell'orgoglio i militari in servizio, quelli in congedo e non più operativi, ma anche i loro parenti, soprattutto quelli dei militari caduti in battaglia. Proprio in nome di questi ultimi, l'Osservatorio vittime del dovere, presieduto dall’avvocato Ezio Bonanni, ha deciso di avviare una class-action al fianco del Tenente Pasquale Trabucco, che nei giorni scorsi ha reso noto di aver sporto querela contro Littizzetto ma anche di essere pronto a ritirarla nel caso in cui lei si fosse scusata. Il che non è ancora accaduto.

L'avvocato Bonanni ritiene sia " doveroso " avere il " senso delle istituzioni di cui le Forze Armate sono un presidio fondamentale, e con esse tutti i nostri uomini in divisa ". Nel mirino ci sono alcuni passaggi della "letterina" che quella domenica l'attrice decise di leggere per Ursula von der Leyen a proposito del riarmo e dell'esercito comune per la difesa. " Noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo cagarissimo a combattere ", è una delle frasi di Littizzetto, che in un altro passaggio sostiene che " sono più le volte che abbiamo perso di quelle che abbiamo vinto ". Per l'Osservatorio vittime del dovere, queste dichiarazioni " non sono condivisibili e ledono anche le stesse istituzioni democratiche, oltre a suonare offensive anche per i nostri uomini vittime nei teatri bellici e nelle stesse missioni di pace ". E commenti di questo tenore sono " offensivi " anche " per i familiari e discendenti di coloro che hanno perso la vita nella difesa della Patria e che hanno subito lesioni o sono vittime del dovere nel rappresentare e tutelare le istituzioni democratiche e ogni singolo cittadino ".

Per tali ragioni, Bonanni ha deciso di costituire l'Osservatorio vittime del dovere come parte offesa ed, eventualmente, in caso dovesse mai arrivare un rinvio a giudizio, anche come parte civile.

Il tenente Trabucco ha proceduto con la querela mentre l'avvocato Francesco Catania ha deciso di procedere con un esposto , sempre per lo stesso motivo. Sia la querela che l'esposto sono stati presentati presso la procura di Milano e si attende che venga presa una decisione in merito.