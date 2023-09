"Doveva essere nera". Bufera per la vittoria di una ragazza bianca a Miss Zimbabwe

Ogni Paese deve fare i conti con il "razzismo" al proprio interno. E così nemmeno il concorso di Miss Universo riesce a evitare polemiche sul colore della pelle delle donne che vi partecipano. Tutto parte da quello che è capitato in Zimbabwe, dove la gara della Miss più bella dello Stato (che poi, per l'appunto, parteciperà all'edizione mondiale in rappresentanza del proprio Paese) è stata vinta dalla modella 21enne Brooke Bruk-Jackson. La decisione ha scatenato ferocissime contestazioni dentro i confini della nazione africana.

Gli insulti alla vincitrice di Miss Zimbabwe

Il motivo non è sicuramente legato all'aspetto fisico, visto che è indiscutibilmente una bellissima ragazza, bensì alla sua pelle, che è bianca e - che secondo molti - non potrebbe rappresentare lo Zimbabwe, dove il 98% della popolazione è di colore nero. Del resto, al secondo e al terzo posto sono arrivate rispettivamente Amanda Mpofu e Nokutenda Marumbwa, entrambe nere, e in molti hanno sostenuto che avrebbe dovuto vincere una delle due al posto della trionfatrice.

Dopo la sua vittoria dello scorso 16 settembre, come riporta la rivista Atlanta Black Star, Bruk-Jackson si era impegnata a rappresentare lo Zimbabwe a livello internazionale e a mostrare l'unicità del proprio Paese, visto che lei è nata ad Harare, capitale dello Zimbabwe. Tuttavia la reazione nel Paese è stata di segno opposto. Una bufera di contestazioni ha fatto sì che la modella abbia dovuto disattivare i commenti sul suo post di vittoria su Instagram. Ma le critiche sono comunque continuate. Tra i commenti più aspri se ne possono sottolineare i seguenti: " Non ci rappresenta, doveva essere nera ", " è estremamente tragico e deludente " e " i miei antenati si rivoltano nelle tombe!!!! ".

Il precedente "discriminatorio"

In passato, anche in altri Paesi sono nate diverse polemiche relative ai concorsi di bellezza a causa di altri tipi di discriminazioni, se così si può asserire: nei Paesi Bassi, per esempio, era scoppiata una violentissima protesta dopo l'elezione della modella trans Rikkie Valerie Kollè come Miss Olanda. Quello dello Zimbabwe, invece, è una novità assoluta sotto questo punto di vista. Dopo qualche giorno di silenzio, Brooke Bruk-Jackson, assalita da feroci commenti social, si è semplicemente limitata a dire che " il colore della pelle non dovrebbe definire una persona ".

Le critiche sono proseguite ugualmente, anche se non è mancato chi ha elogiato la bellezza della ragazza che, a detta di una buona parte degli utenti, ha vinto con merito, nel tentativo di abbassare i toni delle relative polemiche, se non di spegnerli proprio del tutto. Oramai comunque i giochi sono fatti: a rappresentare lo Zimbabwe a Miss Universo il prossimo 18 novembre ci sarà lei.