La nuova Miss dei Paesi Bassi? Un uomo

Si chiama Rikkie Valerie Kollé ed è la prima modella transgender a vincere il titolo di Miss Paesi Bassi. La 22enne modella olandese ha vinto il concorso superando in finale Habiba Mostafa, Lou Dirchs e Nathalie Mogbelzada durante una sfarzosa cerimonia tenutasi sabato ad Amsterdam. Una vittoria storica per Kollé, che le permette così di partecipare alla prossima edizione di Miss Universo. " Ce l'ho fatta! Sono così orgogliosa e felice che non riesco nemmeno a descriverlo. Rendo orgogliosa la mia comunità e dimostro che si può fare" ha detto in un post su Instagram. " E sì, sono trans - ha aggiunto - e voglio condividere la mia storia, ma sono anche Rikkie e questo è ciò che conta per me. L'ho fatto da sola e ho amato ogni momento. Voglio ringraziare la giuria e tutti i membri del team di Miss Olanda per la loro fiducia, questo è solo l'inizio ''. È la seconda modella transgender a partecipare a Miss Universo: prima di Kollé, infatti, Angela Ponce è stata la prima concorrente trans del concorso a rappresentare la Spagna nel 2018.

"Voglio essere un modello per gli altri"

Rikkie Valerie Kollé è olandese, di origini moluccane - le Indie Olandesi, che si estendono tra il gruppo di Celebes e la Nuova Guinea, e tra l'Oceano Pacifico e l'isola e il mare di Timor - ed è nata e cresciuta nella città di Breda, nel sud del Paese. In precedenza è apparsa in Holland's Next Top Model. Nata biologicamente uomo, Kollé ha annunciato di voler essere una portavoce per il mondo "queer" e un modello nella lotta contro le discriminazioni ai danni della comunità Lgbtq. " Attraverso il mio impegno e la mia forza spero di portare un cambiamento nella società" ha aggiunto. " Alla fine, si tratta di poter diventare ciò che si vuole senza problemi, e questo può accadere quando TU lo vuoi ". La modella transgender ha sottolineato che, per affrontare questo tipo di percorso " non è mai troppo tardi " e che ha intenzione di trasmettere e diffondere la sua " storia " ed " esperienza personale " di giovane attivista trans.

La vincitrice di Miss Paesi Bassi ha inoltre sottolineato di essere oggi " più forte oggi che mai ". " Finché rimani sempre quello che sei, non c'è nessuno che possa essere al di sopra di te. Vorrei dedicarmi a tutti i piccoli Rikk che devono affrontare il rifiuto della loro famiglia e la loro transizione verso la persona che desiderano essere. E aiutare a rendere la loro immagine di sé e la loro accettazione più forti, intoccabili ", ha detto.

Miss Universo, la svolta politically correct