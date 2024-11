Due donne a cena smascherano l'impostore

Ascolta ora 00:00 00:00

Dimostrava molto interesse verso di me! Contemporaneamente un’altra partecipante al workshop mi confidò di avere una “quasi-relazione” con lui (ovviamente ignara del fatto che spesso costui mi dedicasse le sue attenzioni). Allora presi coraggio e in un break accennai al relatore se fosse già impegnato e lui negò sdegnosamente! Non solo, rilanciò invitandomi quella sera a cena! Vista la situazione un po’ troppo equivoca rifiutai. Ed andai a cena proprio con quella mia collega durante la quale chiacchierammo a lungo e mi confermò che da sei mesi si incontravano saltuariamente! Decidemmo quindi di coalizzarci e lo invitiamo a una cena a tre per metterlo con le spalle al muro. Lui impallidì e la mia collega lo mando a quel paese! Alice

Cara Alice, che bellissima e rarissima dimostrazione di solidarietà femminile! Non sa quanto me ne compiaccia. Io non sarei mai stata in grado di realizzarla con tanta sottigliezza: avrei potuto immaginare e sognare la scena, ma non credo sarei mai stata capace di renderla reale. Penso a lei e alla sua amica al ristorante, complici, agguerrite ed elegantissime, in attesa del malcapitato. E riesco a vedere l’espressione del malcapitato… Praticamente un film.

È un aneddoto veramente gustoso e quel che è ancora più gustoso è il fatto che lei abbia dribblato il rischio di una delusione cocente, di mesi di incomprensioni e sotterfugi, forse di anni di sofferenze e certamente chili di sfoghi troncando tutto sul “non nascere”. Mi sembra che abbia neutralizzato l’impostore con un solo colpo secco che ha abilmente assestato al suo ego ipertrofico e alle sue trame rinsecchite. Brava Alice! Non ha certo bisogno di consigli