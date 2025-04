Perché gli assistenti di volo salutano quando saliamo in aereo

Ascolta ora 00:00 00:00

In pochi fanno caso al saluto degli assistenti di volo al momento di salire a bordo di un aereo. Quel gesto viene considerato come una sorta di pro forma, una cortesia dell'equipaggio nei confronti dei passeggeri. In realtà, non si tratta semplicemente di questo. I saluti sono certamente motivati dalla volontà di omaggiare il cliente che ha scelto la compagnia aerea, ma non solo.

Come rivelato da chi lavora da tanti anni nel settore, dietro quel sorriso e quelle parole di benvenuto si nasconderebbe molto altro. L'accoglienza del passeggero, infatti, è un momento importante, perché consente anche di stabilire chi effettivamente sta salendo a bordo dell'aeromobile. Si tratterebbe, dunque, di una preziosa occasione per "studiare" i singoli passeggeri. Non tutti gli assistenti di volo lo fanno - in molti, in realtà, accolgono i passeggeri a bordo in modo addirittura sbrigativo - ma chi è attento alla sicurezza sfrutta questa possibilità per esaminare bene le persone che entrano nell'aeromobile.

Gli assistenti di volo davvero scrupolosi, quindi, osservano con attenzione chi entra in cabina, cercando anche di individuare quei soggetti che possono rivelarsi utili in caso di emergenza, come medici, infermieri o vigili del fuoco. Non solo. Viene data particolare attenzione a coloro che si dimostrano più calmi ed equilibrati, poiché potrebbero fornire un valido aiuto laddove dovessero presentarsi circostanze di crisi. Un occhio di riguardo viene dato anche a chi appare in buone condizioni fisiche. In gergo viene chiamata "selezione silenziosa". L'equipaggio prende dei riferimenti, segnandosi mentalmente quelle persone che potrebbero aiutare in caso di evacuazione. Allo stesso modo viene portata l'attenzione su quei soggetti che danno l'impressione di essere aggressivi e violenti.

Stiamo parlando una cernita che viene fatta in pochi secondi, giusto il tempo di un'occhiata, un saluto e un breve augurio a fare un buon viaggio.

Il segreto è svelato: da ora in poi, quando saliremo a

bordo di un aeromobile e verremo salutati dal personale di bordo, sapremo che in quel momento è probabilmente in atto una selezione finalizzata a garantire la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio durante il viaggio.