"Non è confermata". Le ultime sulla "sfida" tra Elon Musk e Zuckerberg

Mark Zuckerberg contro Elon Musk. La sfida è attesa per il prossimo 26 agosto in diretta sulla piattaforma X (Twitter, fino a poche settimane fa). La notizia rimbalza sui siti di mezzo mondo da giorni, ma la conferma ufficiale ancora manca. E a dirlo è il fondatore di Facebook, che sul suo nuovo social, Threads, ha svelato: "Gliel'ho proposto quando mi ha sfidato ma non mi ha risposto". Aggiungendo una provocazione sulla diretta streaming: "Opterei per una piattaforma più affidabile ".

Il guanto di sfida

Lo scorso maggio la battaglia digitale tra Elon Musk, proprietario di Twitter, e Mark Zuckerberg, Ceo di Meta, si è letteralmente infiammata. Il fondatore di Facebook ha deciso di lanciare un nuovo social, Threads, per contrastare il dominio di Twitter nel campo dei social network. Uno scontro sul piano della logica di mercato e della concorrenza, che ha portato il patron di Tesla a lanciare un vero e proprio guanto di sfida a Zuckerberg in un campo a loro comune: quello delle arti marziali. " Sono pronto a battermi anche in gabbia, se Mark Zuckerberg ci sta ", ha cinguettato Musk facendo riferimento ai combattimenti della Mma e ricevendo la pronta risposta dell'avversario: " Sono pronto, anche subito. Il 26 agosto? Mandami la posizione ".

L'annuncio della diretta su X

Zuckerberg, 39 anni, e Musk, 52 anni, sono entrambi appassionati di combattimenti e arti marziali e sono allenati dallo stesso istruttore, il personal trainer, Lex Fridman, che pare li stia preparando per la grande sfida. Nei giorni scorsi, Elon Musk aveva informato i suoi follower su X di volere trasmettere l'incontro contro Zuckerberg proprio sulla sua piattaforma streaming. " Il combattimento Zuck contro Musk sarà trasmesso in live streaming su X. Tutto il ricavato andrà in beneficenza per i veterani americani", ha twittato il numero uno di Testa nelle scorse ore, avvisando il rivale di voler combattere nello stile WWE. Il boss di Meta ha, però, frenato gli entusiasmi, facendo sapere di non avere mai ricevuto una conferma sulla data e provocando il patron di X, suggerendo di trasmettere l'incontro "su una piattaforma più affidabile e che possa davvero permettere di raccogliere fondi ".

I problemi alla schiena di Musk