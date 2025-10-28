Tutta una questione di energia. Se a far vibrare le emozioni ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026 ci penseranno gli atleti, ad accendere i riflettori sul grande evento sarà invece Enel. L'azienda guidata dal ceo Flavio Cattaneo fornirà infatti il 100% dell'energia green della manifestazione, pari a una potenza di 85 gigawatt: il corrispondente del consumo annuo di una cittadina di 35mila famiglie. A raccontarlo è stato Fabrizio Manni (Head of Sponsorships and Events Enel nella foto), intervistato ieri da Stefano Zurlo nell'ambito dell'evento organizzato a Milano da Il Giornale. Enel non si limiterà infatti alla sponsorizzazione ma avrà un ruolo strutturale nel garantire un apporto di energia sostenibile e sicura.A tal proposito, l'azienda ha messo a punto anche un sistema pronto a entrare in funzione in caso di eventi avversi sulla rete principale, così da garantire la massima efficienza energetica alla manifestazione. Tale approccio innovativo è lo stesso che Enel si propone di attuare sui territori, stabilendo un legame di fiducia e di continuità nel tempo.
Enel accende tutte le luci con la forza di 85 gigawatt
Enel non si limiterà infatti alla sponsorizzazione ma avrà un ruolo strutturale nel garantire un apporto di energia sostenibile e sicura
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.