Enel accende tutte le luci con la forza di 85 gigawatt

Tutta una questione di energia. Se a far vibrare le emozioni ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026 ci penseranno gli atleti, ad accendere i riflettori sul grande evento sarà invece Enel. L'azienda guidata dal ceo Flavio Cattaneo fornirà infatti il 100% dell'energia green della manifestazione, pari a una potenza di 85 gigawatt: il corrispondente del consumo annuo di una cittadina di 35mila famiglie. A raccontarlo è stato Fabrizio Manni (Head of Sponsorships and Events Enel nella foto), intervistato ieri da Stefano Zurlo nell'ambito dell'evento organizzato a Milano da Il Giornale. Enel non si limiterà infatti alla sponsorizzazione ma avrà un ruolo strutturale nel garantire un apporto di energia sostenibile e sicura.

A tal proposito, l'azienda ha messo a punto anche un sistema pronto a entrare in funzione in caso di eventi avversi sulla rete principale, così da garantire la massima efficienza energetica alla manifestazione. Tale approccio innovativo è lo stesso che Enel si propone di attuare sui territori, stabilendo un legame di fiducia e di continuità nel tempo.