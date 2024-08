Occhio alle date da bollino rosso: tutti i consigli per viaggiare sicuri a Ferragosto

Ascolta ora 00:00 00:00

Siamo arrivati alla quarta settimana di esodo estivo, e in particolare questa volta avremo anche la festività di Ferragosto ad incoraggiare le partenze; con tanti italiani disposti a mettersi in auto per raggiungere la meta desiderata, ecco che arriva un vademecum della Polstrada, che ha riassunto in pochi punti tutta una serie di accorgimenti che dovremmo adottare per guidare in sicurezza.

Giornata da bollino rosso

Intanto, restando alla giornata di oggi, mercoledì 14 agosto, sappiamo che Anas ha segnalato che già da questo pomeriggio ci sarà traffico da bollino rosso per via delle partenze motivate dal ponte di Ferragosto. Si prevedono ingorghi e traffico decisamente in aumento a partire dalle ore più calde di questa giornata. OItre a coloro che decideranno di spostarsi solo per qualche giorno per godersi il ponte, ci saranno anche tutti quei cittadini non ancora partiti per le vacanze.

Non solo. Superate le giornate del 14 e del 15 agosto, arriveranno quelle del 17 e del 18 agosto, date scelte da molti per fare invece ritorno a casa. Di conseguenza avremo bollino rosso a partire dal pomeriggio di oggi, ed esteso alla mattinata di domani, giovedì 15 agosto, con maggiore intensità verso le località di villeggiatura sia di mare che di montagna. Traffico intenso anche nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 agosto per i rientri verso le città.

I consigli della Polstrada

Gli agenti della Polstrada raccomandano tanta attenzione agli automobilisti. La prima cosa da fare, prima di mettersi in viaggio, è dare una controllata alla propria vettura, che deve essere in grado di sostenere il tragitto. Si controllino dunque gli pneumatici e l'efficienza del mezzo. Non solo, quando si decide di partire, si deve essere ben riposati, onde evitare pericolosi colpi di sonno.

Attenzione anche ai bagagli e a chi viaggia con noi. "L'organizzazione corretta delle valigie all'interno del bagagliaio ma soprattutto all'interno dell'abitacolo. Anche una piccola borsa poggiata sulla cappelliera potrebbe trasformarsi in un oggetto proiettato all'interno del veicolo in caso di frenata o di incidente e potrebbe quindi risultare pericolosa. Inoltre si consiglia ai viaggiatori di informarsi prima di partire sulla situazione del traffico sul proprio itinerario di viaggio per evitare di fare ore di coda con bambini o persone anziane in macchina con il caldo" , spiega Fabrizio Fossati, funzionario del Servizio Polizia Stradale, ad AdnKronos.

Importante evitare ogni fonte di distrazione mentre si è alla guida, come tablet o cellulari. Le cinture devono essere allacciate, anche quelle dei sedili posteriori. I bambini, ricorda il funzionario, devono viaggiare sugli appositi seggiolini. Attenzione anche agli animali, che non devono restare liberi nell'abitacolo. Per loro, infatti, ci sono i trasportini.

" Durante i viaggi, soprattutto quando sono lunghi, è importante fare le soste per il conducente e per i passeggeri e soprattutto per i bambini" , insiste Fossati, che raccomanda di non slacciare mai le cinture che tengono i piccoli saldi al loro posto. Meglio fare più pause se i bimbi sono stanchi e hanno bisogno di muoversi.

"Vanno rispettati sempre i limiti di velocità ma bisogna guidare a una velocità moderata, anche se si è sotto il limite, e mantenere le distanze di sicurezza ", conclude l'agente della Polstrada.

In caso di avaria o incidente, se non è possibile fermarsi nelle apposite piazzole di sosta, la prima cosa da fare è mettere in sicurezza il conducente e tutti i passeggeri, immediatamente dopo chiamare i numeri di emergenza".