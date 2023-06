Lo spot alla maternità surrogata (e tutto quello che non dice)

Prosegue il dibattito sulla maternità surrogata in Italia. Pochi giorni fa è arrivato il primo sì in commissione Giustizia della Camera alla proposta di legge che dichiara reato universale la gestazione per altri, ma pezzi di sinistra e associazioni continuano la battaglia per una pratica dal forte impatto sociale per l'evidente sfruttamento di donne indigenti. L'ultimo spot per l'utero in affitto arriva sulle pagine della Stampa, con l'intervista a una madre surrogata. Emblematico il titolo, rispecchiato (in parte) dai contenuti: "Essere incinta mi piace, aiuto chi non può avere figli" .

Già madre di due figli, Casey Oakley pochi mesi fa ha dato alla luce una bambina per una coppia di uomini ed è pronta a iniziare un nuovo percorso, sempre per una coppia omosessuale. Lei è una delle tante donne che fanno parte del mercato definito "dannoso e degradante" dal mondo femminista. "Perchè non aiutare gli altri?" , la domanda che si è posta la ventinovenne, ripercorrendo le tappe della maternità surrogata senza alcun ripensamento. Dall'appoggio della famiglia alla comprensione dei figli, fino all'allattamento della bambina: "I genitori avevano già un figlio e alla fine tutti i bambini hanno passato molto tempo insieme. I miei genitori hanno tenuto il figlio della coppia mentre eravamo in ospedale per il mio parto. Ancora oggi siamo in contatto" . Nessun commento, invece, sul diritto della bambina di non essere separata dalla madre che l'ha tenuta in grembo per nove mesi e di conoscere la verità sulla sua origine.