Estate e caldo, ecco quando aprire le finestre per rinfrescare casa

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche quest'anno stiamo attraversando un'estate davvero bollente, con certe zone d'Italia che raggiungono temperature anche al di sopra dei 40° C; in questa condizione ogni strategia è utile per cercare di trovare un po' di refrigerio e attenuare l'opprimente sensazione di caldo e afa, e, oltre all’alimentazione e all'idratazione, ci sono delle accortezze che sarebbe bene tenere sempre presenti. Una di queste è sapere quando è il momento migliore per aprire le finestre.

Occhio all'effetto serra causato dai vetri

In molti cedono all'uso, anche intensivo, di condizionatori e di ventilatori, ma c'è altro che si può fare. Le finestre giocano un ruolo fondamentale nella struttura delle nostre case e bisognerebbe cercare di conoscere il loro utilizzo, così da sfruttarle correttamente. Tenere le imposte aperte durante le ore più calde della giornata, ad esempio, non fa altro che consentire l'ingresso nelle nostre abitazioni di aria calda e umida. Ciò porta a un maggiore disagio, perché l'interno delle case diventerà ancora più umido e afoso. Non solo. Il sole che batte sulle finestre provoca un fenomeno di insolazione che rende caldissimi i vetri, facendoli diventare dei veri e propri termosifoni. Cosa fare, dunque? Nelle ore di maggiore intensità del sole, la regola è tenere le finestre chiuse e le tapparelle/persiane abbassate.

Nel caso in cui decidessimo di chiudere solo la finestra e di non lasciare la tapparella abbassata, potremmo generare il fenomeno dell'effetto serra. I raggi del sole supereranno i vetri, portando ancora più calore in casa. Calore che poi non fuoriesce, perché non vi è scambio.

Quando aprire le finestre

In quale momento della giornata è quindi consigliato aprire la finestra? In estate, le occasioni migliori per cercare di cambiare aria e rinfrescare la casa sono le prime ore del mattino e poi la sera. In pratica, bisogna scegliere quei momenti in cui i raggi del sole hanno ridotto la loro intensità e le temperature esterne si sono generalmente ridotte.

Solo così potremmo assicurarci un po' di aria fresca, o comunque meno calda e umida.

Non bisogna poi dimenticare di chiudere nuovamente finestre e imposte una volta che le temperature esterne aumentano, ossia intorno alle 10.00 del mattino.