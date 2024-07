Pronti per le vacanze? Ecco dove conviene fare il pieno di carburante

Ascolta ora 00:00 00:00

Agosto si avvicina e con esso anche il "grande esodo" degli italiani; a breve in tanti decideranno di mettersi in viaggio per raggiungere le mete prestabilite, che sia per un giorno o per più tempo. Per chi sceglierà di spostarsi in auto è utile sapere che ci sono località in cui il costo del carburante è inferiore rispetto alle altre, dunque può essere conveniente raggiungere determinate zone per fare il pieno.

Le differenze di costo a seconda delle Regioni

Analizzando la situazione italiana, scopriamo che esiste una differenza di prezzo del carburante a seconda delle Regioni. Ad oggi, a detenere il primato per il costo più ridotto della benzina sono le Marche, dove è stato registrato il prezzo medio più basso. Secondo le ultime rilevazioni, infatti, si parla di 1,825 euro al litro per la benzina e 1,713 per il gasolio. A seguire abbiamo il Veneto, con un costo della benzina che si aggira intorno a 1,834 euro al litro, la Lombardia, con 1,837 euro al litro, il Piemonte, con un prezzo della benzina medio di 1,838 euro, l'Umbria, con 1,847 euro al litro, il Lazio, che ha un costo medio di 1,848 euro e l'Emilia-Romagna, che chiude con un prezzo di 1,851 euro al litro.

Prezzi decisamente diversi in Trentino Alto-Adige, Basilicata, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta. Entrando nello specifico, la Regione più cara è il Trentino Alto-Adige, dove si è registrato un prezzo medio 1,888 euro al litro. Carissima la provincia di Bolzano, dove si tocca anche 1,903 euro al litro. Cara anche la Basilicata, dove si può spendere anche 1,884 euro al litro. A seguire ci sono la Sicilia, con 1,883 euro al litro, la Sardegna e la Valle d'Aosta, deve si può spendere anche 1,879 euro al litro.

Dalle stime del 26 luglio è emerso che il prezzo medio del carburante sulla rete stradale si attesta a 1,854 euro al litro, mentre sulle autostrade può raggiungere anche 1,946 euro al litro.

I costi della benzina in Europa

Uscendo dall'Italia, scopriamo che da un Paese all'altro possono esserci differenze di prezzo considerevoli. Stando ai dati riportati dal Sole 24 Ore, le Nazioni più economiche sono la Lituania, con un prezzo medio di 1,491 euro al litro, la Repubblica Ceca, dove si paga 1,509 euro al litro, la Slovenia, con 1,511 euro al litro, la Romania, con 1,516 euro al litro, e la Polonia, dove il prezzo medio si aggira intorno a 1,526 euro al litro.

Più

cara, invece, la, dove si possono spendere anche 2,059 euro al litro. Seguono Paesi Bassi, con 1,998 euro al litro, Grecia, con 1,893 euro al litro, e Francia, dove si può spendere anche 1,828 euro.