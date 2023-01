"Etichette allarmistiche sul vino". Lo schiaffo Ue che colpisce il Made in Italy

Sembra assurdo ma le bottiglie di vino potrebbero essere equiparate, in qualche modo, al fumo nocivo delle sigarette. Se sui pacchetti campeggia da sempre la scritta " nuoce gravemente alla salute ", una situazione molto simile si verificherà con le etichette di rossi e bianchi dopo la decisione dell'Ue che ha dato il via libera all'Irlanda ad adottare scritte con avvertenze simil terroristiche anche su birra e liquori.

"Attacco diretto all'Italia"

Sul piede di guerra è la Coldiretti che in una nota ha affermato come questo via libera dell'Ue " alle etichette allarmistiche sul vino è un attacco diretto all'Italia che è il principale produttore ed esportatore mondiale con oltre 14 miliardi di fatturato, di cui più della metà all'estero" . Infatti, non viene tenuto conto delle quantità ma si farà di tutta la bottiglia un fascio: esistono decine di studi, nel mondo, che attestano i benefici di uno o due bicchieri di vino a tavola ma non si sentiva certamente il bisogno di sottolineare i rischi a cui si va incontro se una persona si scola, da sola, una bottiglia intera. Tra le avvertenze si leggerà che " il consumo di alcol provoca malattie del fegato " e " alcol e tumori mortali sono direttamente collegati " nonostante i pareri contrari che hanno già espresso Italia, Francia e Spagna e altri sei Stati Ue.

"Intera filiera a rischio"

" Si tratta di un pericoloso precedente che - aggiunge la Coldiretti - rischia di aprire le porte a una normativa comunitaria che metterebbe a rischio una filiera che in Italia dal campo alla tavola garantisce 1,3 milioni di posti di lavoro ed è la principale vice dell'export agroalimentare" . E poi, lo stile di vita del nostro Paese è lontano anni luce da quello del Nord Europa come affermato dal presidente dell'Associazione, Ettore Prandini, che scinde l'uso improprio ed eccessivo di superlacolici di alcuni Paesi "al consumo moderato e consapevole di prodotti di qualità ed a più bassa gradazione come la birra e il vino che in Italia è diventato l'emblema di uno stile di vita lento, attento all'equilibrio psico-fisico che aiuta a stare bene con se stessi, da contrapporre all'assunzione sregolata di alcol ".

"Attacco diretto alle nostre eccellenze"

Non ci sta nemmeno Filiera Italia che, tramite il consigliere delegato, Luigi Scordamaglia, ha sottolineato "l 'attacco diretto contro le nostre eccellenze e contro un modello fatto di equilibrio e di qualità ". Proprio nella giornata di ieri la Filiera ha espresso parere negativo contro questa decisione a Bruxelles manifestando " ancora una volta la nostra contrarietà a un provvedimento non solo inutile, ma anche dannoso ", In questo modo, si abbatterebbe una "mannaia" contro l'Italia che ha oltre il 70% di etichette Docg, Doc e Igte. " Chi pensa che l'educazione alla sana alimentazione si faccia con etichette allarmistiche, da questa al Nutriscore, non solo sbaglia ma perpetua un approccio antiquato che dove è stato applicato ha sempre fallito ", aggiunge Scordamaglia.

"Pericolosa fuga in avanti"