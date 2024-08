Etna, nuova eruzione. Lava oltre 10 metri, ridotti i voli allo scalo di Catania

Ascolta ora 00:00 00:00

Da stanotte è tornato in attività il cratere Voragine dell'Etna, ad una quota di 2.800-2,900 metri sul livello del mare, come segnalato dall'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo. All'iniziale tremore si è aggiunta poco dopo una grande fontana di lava arrivata a toccare insieme alla nube vulcanica i 10 metri d'altezza.

Chiuso un settore dell'aeroporto

Per sicurezza l'unità di crisi ha disposto la chiusura del settore B1 dell'aeroporto di Catania, come comunica la società di gestione Sac, e la riduzione degli arrivi a sei voli l'ora. “I n seguito alle attività vulcaniche di questa mattina, l’Unita di crisi ha disposto la chiusura del settore B1 e la riduzione degli arrivi a sei voli all’ora” ha comunicato lo scalo etneo, avvertendo i passeggeri di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.

Si tratta della quinta eruzione che l'Etna, considerato il vulcano più alto d'Europa, fa registrare dalla scorso 4 luglio. Ancora una volta l'altissima fontana di lava fuoriesce dal cratere Voragine con l'emissione di un'enorme nube vulcanica. La cenere. sempre secondo gli esperti, è dirette verso Sud-Est e sta cadendo su diversi centri abitati.

L'attività iniziata in piena notte

L'Osservatorio etneo ha notato un incremento dell'attività intorno alle 3,20 di notte che ha raggiunto valori altri verso le 4,40 per poi fuoriuscire con una fontana di lava e nubi poco più tardi, che si è poi diespersa nel corso della mattinata ricoprendo di cenere strade e case. Spettacolare la visione se non fosse ovviamente per le problematiche che si trovano ad affrontare gli abitanti e i passeggeri dei voli.

Il vertice dei sindaci

A Giarre si è tenuto un vertice con i sindaci dell’area jonica Etnea dove è stato rilevato che il

milione di euro stanziato non è sufficiente a tamponare l’emergenza cenere. Ne servono almeno quattro. Domani a Palazzo degli Elefanti un altro vertice operativo convocato dal sindaco di Catania