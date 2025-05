FantaCharity: Rise Together Foundation e Fantacalcio donano una borsa di studio all'Ospedale Buzzi

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella giornata di ieri, 21 maggio, all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, si è svolta una cerimonia speciale per l’assegnazione di una borsa di studio destinata a una professionista in ambito psicologico e psicoterapeutico, che presterà servizio all’interno del Dipartimento di Chirurgia Pediatrica.

I fondi di FantaCharity

Questo importante sostegno è stato reso possibile grazie ai fondi raccolti attraverso FantaCharity, un progetto nato dalla sinergia tra Rise Together Foundation e Fantacalcio®, che ha l’obiettivo di trasformare la passione calcistica in un concreto supporto per iniziative dedicate alla salute e al benessere dei più piccoli. Anche per l’edizione 2024/2025, FantaCharity ha visto la partecipazione di numerosi calciatori rappresentati da Giuseppe Riso e dalla sua GR Sports Agency. Gli atleti hanno scelto di contribuire donando maglie autografate, messe in palio per i partecipanti al campionato tra fantallenatori solidali.

La borsa di studio

La borsa di studio è stata assegnata a una specialista in psicologia e psicoterapia, che sarà impegnata nell’offrire supporto ai giovani pazienti dell’ospedale, in particolare a coloro che affrontano percorsi terapeutici lunghi e complessi o che si trovano in fase di recupero da eventi traumatici, come le ustioni. Il suo lavoro sarà svolto in stretta collaborazione con l’équipe medica e infermieristica del reparto.

L'inaugurazione

All’inaugurazione erano presenti, oltre ai rappresentanti della Rise Together Foundation, i medici dell’ospedale e il Direttore Medico di Presidio, Dott. Tommaso Saporito. Tra gli ospiti anche Nino Ragosta, CEO di Quadronica – l’azienda che detiene il marchio Fantacalcio® – che ha contribuito in modo significativo alla riuscita del progetto. A portare il proprio sostegno è intervenuto anche il giovane attaccante del Milan, Francesco Camarda, che ha voluto incontrare i bambini in cura e condividere con loro un momento di vicinanza e incoraggiamento.

A conclusione della cerimonia di consegna dell’attestato, il pomeriggio è proseguito con una visita all’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Pediatrica. Qui, alcuni dei piccoli pazienti attualmente in cura per ustioni hanno accolto gli ospiti con entusiasmo e sorrisi. In segno di riconoscimento per il coraggio e la forza dimostrati nel loro percorso terapeutico, ai bambini sono stati consegnati alcuni doni, pensati per celebrare la loro resilienza e determinazione.

