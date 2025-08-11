Fare il bagno a mezzanotte e le altre superstizioni di Ferragosto: ecco le più strane

Ferragosto è una delle feste più attese dell’estate italiana, celebrata il 15 agosto tra pranzi all’aperto, gite fuori porta e il classico bagno al mare. Ma dietro questa giornata di festa si nascondono anche superstizioni e rituali antichissimi, tramandati per generazioni, soprattutto nel sud Italia. Alcuni sono legati alla protezione spirituale, altri all’amore o alla fortuna, e spesso convivono in modo contraddittorio: ciò che in una regione porta bene, altrove può essere segno di cattivo presagio. Ecco le superstizioni più curiose e diffuse legate al Ferragosto.

Il bagno a mezzanotte: purificazione e fortuna

Una delle usanze più popolari, e romantiche, legate a Ferragosto è quella di fare il bagno a mezzanotte tra il 14 e il 15 agosto. Secondo la tradizione, immergersi nell’acqua di mare (ma in alcuni casi anche di fiume o di lago) allo scoccare della mezzanotte porta purificazione, fortuna e rinnovamento. Questa credenza ha radici nei riti antichi di passaggio tra le stagioni, ed è spesso legata anche a un significato amoroso: le coppie che si tuffano insieme si promettono affetto duraturo, mentre i single che fanno il bagno da soli possono attrarre un nuovo amore o “lavare via” vecchie delusioni sentimentali. Alcune tradizioni popolari consigliano anche di pronunciare un desiderio mentre si entra in acqua, per affidarlo simbolicamente alle stelle estive.

C’è chi dice: “Non fate il bagno a Ferragosto”

Curiosamente, accanto a chi crede nei benefici del bagno notturno, c’è anche un’altra superstizione diametralmente opposta e molto diffusa, soprattutto in Sicilia e nel sud Italia: non bisogna fare il bagno a Ferragosto. Secondo questa credenza, il 15 agosto il mare sarebbe pericoloso perché abitato da spiriti maligni, anime in pena o entità misteriose che cercano di trascinare via i bagnanti. Si tratta di una superstizione molto radicata nelle comunità costiere, forse nata da un miscuglio di religione popolare, paura dell’ignoto e tradizioni legate alla Madonna dell’Assunta. Secondo alcune versioni, sarebbe proprio in questo giorno che le acque diventano “infestate”. In passato, questa credenza serviva anche da avvertimento simbolico, per scoraggiare il bagno in giornate affollate o quando il mare era agitato.

Il falò di Ferragosto: un rito che “brucia” la negatività

Un altro rituale molto diffuso, soprattutto nelle zone rurali e costiere, è quello di accendere un falò la notte di Ferragosto. Questa usanza richiama riti pagani legati alla fertilità e alla protezione della comunità. Il fuoco simboleggia la rinascita, la luce che scaccia il male e il rinnovamento spirituale. In molte località del sud Italia, ancora oggi si organizzano falò in spiaggia o in campagna per ritrovarsi e celebrare insieme. C'è chi brucia simbolicamente oggetti legati a momenti negativi del passato o chi scrive su un foglio un pensiero o un desiderio da gettare tra le fiamme, con l'idea che venga trasformato in energia positiva.

I desideri sotto le stelle (e i riti d’amore)

Ferragosto coincide con uno dei periodi in cui il cielo estivo è più spettacolare, anche grazie allo sciame meteorico delle Perseidi, le cosiddette stelle cadenti. Per questo, è anche una giornata legata a riti per attirare l’amore o esaudire desideri. In alcune culture orientali, come in Cina, è comune scrivere un desiderio su un biglietto e bruciarlo la notte di Ferragosto, rivolgendosi alle stelle Vega e Altair, legate alla leggenda romantica di due amanti separati dal destino. Anche in Italia esiste una variante: alcuni nascondono sotto il cuscino un bigliettino con scritto il nome della persona amata o un desiderio legato ai sentimenti. Questi gesti, seppur simbolici, rappresentano un modo per riconnettersi ai propri bisogni profondi e dare significato al passaggio tra la prima e la seconda parte dell’estate.

Tradizioni che resistono al tempo

Superstizioni come queste ci ricordano che Ferragosto, pur essendo oggi una festa legata al relax e al divertimento, ha radici molto più antiche e spirituali.

In un mondo sempre più tecnologico, queste credenze popolari sopravvivono come riti collettivi, modi semplici ma significativi per dare un senso al tempo che passa, all’estate che cambia e ai desideri che non smettono mai di brillare.