Il "lemonading" spopola sui social. Cosa c'entrano i limoni con l'ultimo trend

Ci sono due modi per affrontare le sfide che la vita ci riserva: rassegnarsi e demoralizzarsi oppure andare avanti guardando al futuro. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista americana Frontiers in Psychology a febbraio, in realtà, c'è una terza via: quella del "lemonanding". Letteralmente significa "trasformare i limoni in limonata" ma in sostanza si tratta di " cogliere e perseguire sfumature positive dalle esperienze adattive che la vita ci pone davanti, mantenendosi lucidi ma propositi sulle sfide ".

In realtà non si tratta solo di trarre il meglio da una brutta situazione, ma piuttosto di cambiare prospettiva rispetto alle difficoltà quotidiane. Quando la vita presenta un conto salato fatto di sfide, ciò che vediamo sono ostacoli oppure opportunità? Fare "lemonading" può aiutare. Lo dicono gli studiosi e lo confermano gli utenti dei social che da mesi stanno condividendo le loro esperienze di "lemonading" su TikTok e Instagram. Una sorta di condivisione collettiva di come approcciarsi alle sfide di ogni giorno con positività e creatività.

Come è nato il trend "lemonading"

Ben prima degli studiosi ci avevano pensato gli sceneggiatori della serie televisiva americana "This Is Us" e persino Beyoncé a rendere virale il proverbio che sta alla base del "lemonading". "Quando la vita ti dà limoni, fai una limonata". La popstar americana ha realizzato un intero album "Lemonade" sull'idea di trasformare le difficoltà e le avversità in qualcosa di positivo, suggerendo che anche nelle situazioni più complicate e avverse si possono trovare bellezza e forza. Un messaggio di resilienza, empowerment e capacità di trovare la forza di fronte alle sfide della vita che ha conquistato il popolo dei social e persino le star di Hollywood come Drew Barrymore, che di recente nel suo programma "The Drew Barrymore Show" ha affrontato l'argomento sul trend che sta spopolando sulle piattaforme social.

Come funziona il trend

Il "lemonading" su TikTok e Instagram ha coinvolto la community social con reel e contenuti di ispirazione. Decine di utenti stanno condividendo video consigli ed esperienze personali su come reagire alle delusioni, lavorando su una mentalità aperta e propositiva in grado di rendere gli ostacoli della vita opportunità di crescita.

Seguendo gli hashtag "motivation", "stay positive" e "whenlifegivesyoulemons", gli utenti cercano di aiutarsi reciprocamente trasformando un semplice trend in un fenomeno virale di ispirazione globale che ruota attorno alla capacità di immaginare e generare esperienze positive anche in circostanze difficili.