Assunzioni, stipendi e utili: così Fedez ha superato la Ferragni

Fedez oggi è ufficialmente più ricco della sua ex moglie Chiara Ferragni. Con un patrimonio stimato attorno ai 20 milioni di euro, il rapper e imprenditore milanese ha visto la sua società principale, la Dream of Ordinary Madness Entertainment Srl (in sigla Doom), superare ampiamente la galassia Ferragni in termini di fatturato, utili e solidità patrimoniale come riportato da IlMessaggero.

Dal Pandoro-gate al sorpasso

Fino a dicembre 2023, l’impero Ferragni — con le sue due principali società, Fenice Srl e TBS Crew Srl — era in netto vantaggio. Poi è scoppiato il caso Pandoro-gate, che ha travolto l’immagine dell’influencer. Da quel momento, i conti sono crollati: oggi, insieme, le due società non arrivano a 4 milioni di euro di ricavi e hanno accumulato 5,7 milioni di euro di perdite nel 2024. Al contrario, Doom Srl, controllata al 100% dalla holding familiare Zedef, ha chiuso l’ultimo bilancio con 10,181 milioni di euro di ricavi e 1,135 milioni di utile netto. Una performance che, di fatto, raddoppia il valore dell’impero Ferragni e ne certifica il sorpasso.

Più dipendenti, più investimenti

Il successo non è arrivato per caso. Doom, che opera come agenzia di talenti e comunicazione, ha raddoppiato il numero dei suoi dipendenti: da 17 a 31, aumentando del 50% il costo del lavoro. Ha inoltre investito 2,2 milioni di euro in titoli finanziari, rafforzando la propria solidità e facendo crescere ulteriormente il patrimonio netto. Alla guida dell’azienda ci sono i genitori di Fedez: Annamaria Berrinzaghi, amministratrice, e Franco Lucia, padre del rapper. E proprio mamma Fedez ha deciso di concedersi un aumento di stipendio: da 148 mila euro nel 2023 a 157.683 euro nel 2024.

Un impero che funziona

Doom non è solo la casa imprenditoriale di Fedez, ma anche il quartier generale di una scuderia di 28 content creator, oltre che un’agenzia per eventi fisici e digitali. Tra i clienti: brand di primo piano come Stellantis e Coca-Cola. Al Festival di Sanremo 2024, l’azienda ha lanciato il progetto Doom District, una vera e propria “cittadella social” a due passi dall’Ariston. Il bilancio dell’operazione: oltre 10 milioni di impression sui social media, 250.000 interazioni e oltre 10 mila visitatori fisici in pochi giorni.

Le parole di Fedez

Intervistato da Forbes Leader, Fedez ha riflettuto sul prezzo della notorietà: " Credo che la sovraesposizione mediatica mi abbia avvantaggiato sul piano del personal branding, ma anche penalizzato in altri aspetti. L’invisibilità è un superpotere, la sovraesposizione no. Bisogna saperla cavalcare ".

Oggi, a conti fatti, sembra. Mentre l’ex moglie affronta la fase più difficile della sua carriera, Fedez consolida il suo ruolo danel mondo della comunicazione, degli eventi e dei social media.