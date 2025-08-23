Femminicidio a Montecorvino Rovella: donna strangolata in casa dall’ex compagno, è caccia all’uomo

Una lite degenerata, l’ennesimo tentativo di ricucire una relazione ormai finita, e infine la tragedia. Una donna di 47 anni, T.S., è stata uccisa questa mattina nella sua abitazione di località Votraci, a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata strangolata dall’ex compagno, un uomo di 36 anni, che dopo il delitto è fuggito facendo perdere le sue tracce.

Priva di vita sul pavimento di casa

Il corpo senza vita della donna è stato trovato dai carabinieri, allertati dai parenti dell’uomo, che non riuscivano a contattare la coppia e si sono rivolti alle forze dell’ordine. Quando i militari sono entrati in casa, la 47enne era già priva di vita, riversa sul pavimento.

Le indagini

Coordinate dalla Procura di Salerno, sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Sul posto sono intervenuti il magistrato e il medico legale, che dovranno stabilire con precisione le cause del decesso. Al momento, l’ipotesi prevalente è quella del femminicidio.

Violento litigio

Secondo quanto emerso, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio. L’uomo, pare, da tempo cercava di riallacciare il rapporto con la donna, non accettando la fine della relazione. La tensione tra i due sarebbe cresciuta fino all’epilogo fatale.

Le ricerche del presunto assassino sono in corso e coinvolgono tutta la provincia di Salerno. I carabinieri hanno attivato posti di blocco e controlli mirati, nella speranza di rintracciarlo il prima possibile.

Le parole del sindaco