ESCLUSIVO - Fermato 22enne a Reggio Emilia: seguace dell'Isis e pronto a compiere un attentato

I seguaci dello stato Islamico si stanno moltiplicando in Italia e l'ultimo caso inquietante riguarda l'arresto di un 22enne italiano, con origini marocchine, da parte della polizia di Reggio Emilia e Bologna, per il reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Un ragazzo giovanissimo che, secondo quanto apprende Il Giornale, aveva deciso di andare nel centro della città con il coltello e con il chiaro intento di ferire altre persone. L'azione delle forze dell'ordine è stata immediata anche perché la sera in cui l'attentatore aveva deciso di colpire era prevista un’importante partita di basket con migliaia di spettatori e un evento musicale in piazza San Prospero, con il centro cittadino affollatissimo.

Insomma, il luogo perfetto per compiere agire, come da intenzione, per conto dello Stato Islamico. Ma il soggetto non era sconosciuto alle nostre autorità: era vigilato già dal 2024, quando era stato arrestato in Germania per via di alcuni reati commessi lì e per aver più volte manifestato la volontà di agire per conto dei terroristi islamici.

Il 22enne, infatti, avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato, in Italia o all’estero, e per cui il giovane avrebbe acconsentito dichiarandosi, ancora una volta, un sostenitore dello Stato Islamico.