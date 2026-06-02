Festa della Repubblica, il dato che sorprende: in Trentino Alto Adige le ricerche più basse. Tutti i numeri

Mentre Google celebra la ricorrenza del 2 giugno con un doodle apposito dove il tricolore sventola in un cielo azzurro, per rammentare agli utenti italiani che utilizzano la barra di ricerca più famosa al mondo che oggi ricorre la Festa della Repubblica, è interessante andare a curiosare proprio tra gli interessi e le curiosità manifestate in rete nelle ultime ventiquattro a proposito dell’ottantesimo anniversario della nascita dell’Italia repubblicana. Intanto, nella classifica delle prime dieci regioni italiane dove sono state effettuate il maggior numero di ricerche con la parola chiave Repubblica, troviamo il Lazio, la Sicilia, la Puglia, il Molise e l’Abruzzo.

A queste seguono a ruota l’Emilia Romagna, la Basilicata, la Toscana, la Calabria e la Campania. Mentre, a chiudere questo elenco al ventesimo posto troviamo, forse non caso se proviamo a rileggere la storia contemporanea della nostra nazionale, il Trentino Alto Adige. Invece, se scendiamo dal livello regionale a quello comunale, grazie a Google trends, possiamo anche scoprire le città dove sono state registrare le ricerche maggiori. Qui, l’elenco diventa ancor più interessante rispetto a quello regionale, perché troviamo nei primi tre posti tutti comuni meridionali: Agrigento, Benevento e Campobasso, mentre la capitale, Roma, è solo quinta preceduta pure dal capoluogo della Tuscia, Viterbo. Ma, per esplorare fino in fondo le molteplici e variegate motivazioni che ci spingono in rete a cercare di soddisfare interessi, curiosità e dubbi, Google ci mette a disposizione anche le query, ovvero le domande associate, che gli utenti che hanno cercato il termine – Repubblica - hanno inserito come ulteriore elemento di ricerca.

Tra quelle che stanno facendo registrare una significativa impennata ne troviamo due che svelano tanto del nostro modo di vivere la dimensione digitale.

Infatti, al quarto e quinto posto di questa speciale classifica troviamo: “buona festa della repubblica gif”, cioè gli utenti stanno chiedendo al motore di ricerca di fornirgli delle immagini animate che poi potranno a loro volta condividere sui social per celebrare con i follower la ricorrenza, o in alternativa, “festa della repubblica immagini per whatsapp”, anche in questo caso l’obiettivo finale della ricerca è di poter ricondividere nelle chat immagini storiche, a cominciare dal tricolore, o altri esempi dell’iconografia identitaria che nelle prossime ore affolleranno il nostro feed in cerca di visibilità e di qualche scampolo di like.