Massiccio attacco russo in Ucraina: almeno 9 morti e un centinaio di feriti. Su Kiev pioggia di missili e droni

A Kiev, nel quartiere di Podilskyi, un edificio di nove piani è crollato in seguito a un attacco a due colpi e potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko sul suo canale Telegram: "Nel distretto di Podilskyi, si è verificato un crollo parziale di alcune strutture a seguito del ripetuto impatto di un missile su un edificio residenziale di 9 piani. Inoltre, secondo le prime informazioni, detriti sono caduti sul tetto di un altro edificio residenziale di 9 piani, provocando un incendio e danneggiando i vetri delle finestre". Nel distretto di Solomyanskyi, riferisce il sindacato, i detriti hanno colpito i piani superiori di un edificio residenziale di 15 piani, e un incendio è scoppiato in un edificio di 24 piani all'altezza del settimo e ottavo piano. A causa della caduta di detriti, un edificio ha preso fuoco anche in un'area non residenziale. Secondo le prime informazioni, incendi dovuti alla caduta di detriti hanno interessato due abitazioni private.Secondo il capo dell'amministrazione militare Tymur Tkachenko almeno 3 persone sono morte nella capitale nell'attacco di questa notte.