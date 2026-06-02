Massiccio attacco russo in Ucraina: almeno 9 morti e un centinaio di feriti. Su Kiev pioggia di missili e droni

Nella notte tra la Russia ha lanciato un attacco aereo su vasta scala contro l'Ucraina, prendendo di mira diverse città ucraine, tra cui Kiev, con missili e droni. In tutto il paese, almeno nove persone sono rimaste uccise e altre 105 ferite, secondo quanto riferito dalle autorità. Questo il bilancio riportato dai media ucraina. Secondo il Kyiv Independent, nella capitale almeno 4 persone sono rimaste uccise e altre 58, tra cui due bambini, ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Intanto l'Ue apre a deroghe per l'energia: ok a una certa flessibilità sulle spese ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione in attesa della risposta ufficiale, attesa per domani, alla richiesta di misure contro il caro-carburanti avanzata dall'Italia.Meloni ha dato mandato ai ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie a fare fronte ai rincari che non passeranno più per un taglio generalizzato delle accise ma attraverso aiuti mirati alle fasce più deboli
Sindaco Kiev, danneggiati case e quattro strutture mediche
"I servizi di emergenza sono al lavoro sul campo, continuando a eliminare le conseguenze del massiccio attacco a Kiev. In diversi quartieri della città, case, locali non residenziali e 4 strutture mediche sono stati danneggiati". Lo riferisce il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko sul suo canale Telegram, riportando il bilancio dell'attacco russo nella notte sulla capitale: quattro persone sono morte e 65 feriti, 38 dei feriti sono stati ricoverati in ospedale. "La popolazione continua a richiedere assistenza medica. I medici stanno fornendo a tutti i feriti le cure necessarie", aggiunge.
Abbattuti 642 tra droni e missili lanciati dalla Russia
Nella notte tra l'1 e il 2 giugno, la Russia ha condotto un attacco combinato su vasta scala contro l'Ucraina, utilizzando droni e missili di vario tipo lanciati da aria, mare e terra. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 642 velivoli su 729 lanciati. Lo afferma l'Aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. La città di Kiev è stata l'obiettivo principale, ma i russi hanno attaccato anche Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, l'oblast di Poltava e altre zone. Complessivamente, le truppe di sorveglianza aerea ucraine hanno individuato 729 velivoli, nello specifico 73 missili e 656 droni di vario tipo.
Sindaco Kiev, crolla edificio di 9 piani, persone sotto macerie
A Kiev, nel quartiere di Podilskyi, un edificio di nove piani è crollato in seguito a un attacco a due colpi e potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko sul suo canale Telegram: "Nel distretto di Podilskyi, si è verificato un crollo parziale di alcune strutture a seguito del ripetuto impatto di un missile su un edificio residenziale di 9 piani. Inoltre, secondo le prime informazioni, detriti sono caduti sul tetto di un altro edificio residenziale di 9 piani, provocando un incendio e danneggiando i vetri delle finestre". Nel distretto di Solomyanskyi, riferisce il sindacato, i detriti hanno colpito i piani superiori di un edificio residenziale di 15 piani, e un incendio è scoppiato in un edificio di 24 piani all'altezza del settimo e ottavo piano. A causa della caduta di detriti, un edificio ha preso fuoco anche in un'area non residenziale. Secondo le prime informazioni, incendi dovuti alla caduta di detriti hanno interessato due abitazioni private.Secondo il capo dell'amministrazione militare Tymur Tkachenko almeno 3 persone sono morte nella capitale nell'attacco di questa notte.