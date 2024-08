"Festival delle Storie", la magia dei grandi racconti nell'incanto della Valle del Comino

Ascolta ora 00:00 00:00

Torna, dal 27 al 31 agosto 2024, nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, la magia del “Festival delle Storie”, la manifestazione culturale, giunta quest'anno alla sua 15esima edizione. Sono migliaia ogni anni i visitatori e gli appassionati che arrivano da ogni parte d'Italia per incontrare e ascoltare scrittori, giornalisti, artisti, politici, economisti, viaggiatori, musicisti, personaggi del mondo dello spettacolo e per visitare un territorio unico nel suo genere.

Un luogo magico

Il Festival partirà il 27 agosto da San Donato Val di Comino, per continuare il 28 agosto ad Alvito, il 29 a Gallinaro, il 30 a Settefrati e concludere il 31 agosto ad Atina con un programma ricchissimo di storie da ascoltare dalla voce dei prestigiosi ospiti e da "guardare" grazie alla bellezza del territorio e dei suoi luoghi incantati.

Un ritorno alle origini e un festival che somiglia più ad un'esperienza che sempre più persone amano ogni anno vivere. Tra i colori quasi irreali delle montagne del Parco e degli ulivi centenari, i sapori del cibo di una volta, con il tempo che sembra quasi fermarsi.

Tutta questa bellezza potrà essere inoltre toccata con mano grazie a "Itinerari - Le mattine in sella con il Festival". Una serie di escursioni guidate in E-Bike, alla scoperta delle bellezze naturali, storiche ed enogastronomiche dei paesi ospitanti a cura dell’Associazione Turistica Valcomino APS e in collaborazione con Comin Bike. Questi gli itinerari:

27 Agosto - San Donato V.C.

Visita alle mura poligonali e alla Fonte di San Fedele, visita al centro storico ed al museo della Shoah con aperitivo tipico.

28 Agosto - Alvito

Escursione al villaggio fantasma di Cortignale e Fossa Maiura, visita al Castello Cantelmo con aperitivo tipico.

29 Agosto - Gallinaro

Escursione e visita al centro storico, tra vigneti e cantine con aperitivo tipico.

30 Agosto - Settefrati

Escursione in Valle di Canneto, cascata Giovanni Paolo II, visita alla Basilica, con aperitivo tipico.

31 Agosto - Atina

Visita al centro storico e Museo Archeologico di Atina e della Valle di Comino, passaggio tra i vigneti dell’Atina Doc. Visita alla Ferriera con aperitivo tipico.

Le passeggiate

Per chi ama invece le camminate, il 31 agosto a Vicalci ci sarà una "Passeggiata nella storia". Un'iniziativa nata per valorizzare il patrimonio storico e artistico di Vicalvi. Un trekking alla scoperta dei principali siti immersi in un contesto paesaggistico affascinante e di cui sono parte inscindibile. Una passeggiata a ritroso nel tempo che ha inizio dal Convento di San Francesco, per poi risalire fino al Castello medievale, che domina dalla cima della collina sull’intera vallata.

Attraverso scorci evocativi e resti di epoche antiche si arriverà all’attuale centro, cercando di non tralasciare nulla di questo suggestivo viaggio. Il percoso è stato tracciato dalla sezione Cai di Gallinaro e ad accompagnare i visitatori due guide d'eccezione, Claudio Paniccia, memoria storica del paese, e suo nipote Marco Paniccia.

I tanti eventi

Saranno inoltre più di trenta gli eventi in cinque diverse località della Valle di Comino, con oltre quaranta ospiti che racconteranno le proprie storie nella nella suggestiva cornice naturale e storica ricca di grandi sapori.

I grandi ospiti

Tanti saranno quest'anno gli ospiti del Festival delle Storie 2024, dall'economista Carlo Cottarelli; il ministro per le pari opportunità e la famiglia, Eugenia Roccella; i medici-saggisti Pierdante Piccioni, personaggio che ha ispirato la serie televisiva di successo “DOC - Nelle tue mani” insieme allo psichiatra Luigi Galimberti; il giornalista e primo direttore de Il Fatto Quotidiano” Antonio Padellaro; Catena Fiorello Galeano, scrittrice e autrice televisiva; Evaristo Beccalossi, ex calciatore, stella dell’Inter degli anni ‘70; Pupi Avati, uno dei maestri indiscussi del cinema italiano; il raffinato linguista Giuseppe ; Vincenzo Ferrera, attore tra i volti più amati della serie Rai “Mare fuori” e, con lui, Michele Zatta, produttore cinematografico e dirigente di Rai Fiction.