Festività 2024, ecco quanti e quali supermercati resteranno aperti il 24, il 25 e il 26 dicembre

Anche se sono di certo più numerosi gli italiani ad aver già preparato tutto in vista di cene e pranzi in famiglia, capita sempre che vi siano dei ritardatari o che pure i più previdenti si rendano conto di aver scordato qualcosa nella loro spesa: ecco perché, in casi del genere, è bene essere a conoscenza delle strategie adottate dai supermercati più importanti per quanto concerne i giorni più caldi delle festività natalizie, ovvero il 24, il 25 e il 26 di dicembre

Non esiste una linea comune, dal momento che ogni catena di distribuzione tra le principali diffuse in tutto lo Stivale ha fatto le proprie scelte indipendentemente da quelle effettuate dai concorrenti, per cui tra Vigilia, Natale e Santo Stefano è possibile riscontrare una certa eterogeneità per quanto concerne le aperture.

Coop ha in programma di tenere aperte le porte ai propri clienti solo il giorno della vigilia, per quanto con orario ridotto rispetto al solito: il 24 dicembre, quindi, i ritardatari potranno accedere ai punti vendita tra le 08.00 e le 19.00. Natale e Santo Stefano, invece, i supermercati saranno chiusi per tutta la giornata. L'unica eccezione dovrebbe riguardare solo alcuni punti vendita siti in zone turistiche o nelle stazioni ferroviarie, che apriranno i battenti seguendo degli orari particolari

Allo stesso modo anche Esselunga ha scelto di concedere interamente il 25 e il 26 di dicembre ai propri dipendenti: i clienti della catena di distribuzione potranno eventualmente fare l'ultima spesa il giorno della vigilia, in un orario compreso tra le 7.30 e le 20.00.

Diverso il discorso per Carrefour, che ha scelto invece di differenziare orari di apertura a seconda della regione e della città in cui si trovano i propri punti vendita: in questo caso, quindi, il consiglio è quello di verificare sul portale ufficiale. In linea generale, comunque, la vigilia i supermercati saranno aperti, mentre la maggior parte di essi resteranno chiusi il 25 e il 26 dicembre.

I punti Iper apriranno le porte ai propri clienti il 24 dicembre con orari ridotti, dalle 8.00 fino alle 20.00, chiudendo i battenti per tutta la giornata di Natale. Il giorno di Santo Stefano sarà invece un giorno lavorativo come gli altri, con orario di apertura compreso pertanto tra le 7.30 e le 21.30.

Una strategia simile a quella adottata da Lidl: i supermercati rimarranno aperti la Vigilia con orari ridotti, ma saranno chiusi il 25 dicembre. A Santo Stefano la maggior parte dei punti vendita riaprirà, ma la situazione potrebbe variare da zona a zona, per cui è consigliabile consultare il sito ufficiale per avere notizie più certe circa gli orari.

MD sceglie di chiudere sia il 25 che il 26 dicembre, tenendo aperto esclusivamente il giorno della vigilia con orari ridotti: solitamente in circostanze del genere la fascia oraria è quella compresa tra le 8.00 e le 19.00, ma è bene anche in questo caso consultare il sito perché potrebbero esserci variazioni ad esempio nel caso in cui il punto vendita si trovi all'interno di centri commerciali.

I punti Pam, che resteranno chiusi a Natale, apriranno le porte ai propri clienti sia alla Vigilia (8.00 – 20.00) che a Santo Stefano (8.00 – 19.00).

Anche Aldi ha deciso di chiudere a Natale, rispettando l'orario pieno alla Vigilia e l'orario ridotto solitamente adottato la domenica per il 26 dicembre (8.30 – 20.30).

I punti Famila saranno chiusi sia a Natale che a Santo Stefano, mentre il 24 dicembre sarà adottato l'orario ridotto, generalmente dalle 8.00 alle 19.00: essendo possibili delle lievi variazioni a seconda dei punti vendita, è consigliabile consultare il sito.

Diversa la strategia di Conad, che ha scelto di adottare diverse scelte a seconda del luogo o della regione in cui si trovano i punti vendita : in linea di massima i supermercati resteranno chiusi il 25 e il 26, ma non saranno pochi i punti vendita ad aprire i battenti, pur con orari ridotti, in zone turistiche

o nelle stazioni ferroviarie. Anche in questo caso il consiglio è quello di consultare il portale ufficiale o di contattare direttemente il punto vendita di cui si vogliono ottenere informazioni per andare a colpo sicuro.