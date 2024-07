Incendio a Roma, evacuati gli studi Rai. De Girolamo: "Dobbiamo andare via" - VIDEO

Ascolta ora 00:00 00:00

L'incendio del colle di Monte Mario a Roma sta impensierendo le forze dell'ordine per le possibili conseguenze sulle abitazioni alle quali si sta avvicinando. Le fiamme stanno lambendo anche i centri televisivi Rai di via Teulada e quelli di La7. Gli studi Rai sono stati evacuati in fretta e furia e anche le trasmissioni a quell'ora in onda in diretta sono state interrotte. In particolare, Estate in diretta con la conduzione di Nunzia De Girolamo è stata fermata e tutti gli operatori, maestranze e conduttori sono stati costretti a evacuare per questioni di sicurezza. " Non mi era mai successo, sono andati via tutti. Dobbiamo andare via anche noi ", ha detto la giornalista registrando in video quanto stava succedendo.

" Scappano tutti, non mi è mai capitato, neanche a scuola, di evacuare così. Tutti corrono. Ci mancava questa ", ha detto uscendo velocemente dalla palazzina, riprendendo e documentando con il suo telefono quanto stava accadendo. " Ho voluto certificare che stavamo evacuando l'edificio, non c'era un pericolo, le fiamme non arrivavano nell'edificio, è una misura di prevenzione, di sicurezza, siamo andati tutti via. Io all'inizio credevo non fosse vero, pensavo che fosse uno scherzo dei miei autori. Poi c'è stata la voce che bisognava evacuare ", ha aggiunto. La misura è stata richiesta per ragioni di sicurezza, in modo tale che gli uomini impegnati nello spegnimento potessero intervenire senza il pensiero che ci fossero persone nell'area di intervento, comunque più ampia rispetto all'effettiva zona interessata dalle fiamme.

" Stiamo tutti bene, le fiamme non hanno intaccato la sede, ma spero riescano a spegnerle il prima possibile. Domani tratteremo anche questo caso, abbiamo un'inviata sul posto ", ha spiegato De Girolamo, ormai a bordo della sua auto e lontana dall'area di pericolo. " Intorno alle 16-16.30 ci hanno fatto evacuare tutti.

Anche chi era in diretta e chi doveva andare in onda. È saltato lo speciale di Vespa su Israele. In onda sono andati Techetechete e un film", ha spiegato, che lavora a Rai 1 come suggeritrice.