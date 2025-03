FORUMAutoMotive, Toni Purcaro (DEKRA Italia): “Educazione stradale e formazione dei giovani per futuro più sicuro e sostenibile”

Ascolta ora 00:00 00:00

Il #FORUMAutoMotive compie dieci anni, l’appuntamento dedicato ai temi strategici e di più stretta attualità per il settore automotive, tenutosi a Milano, che ha rappresentato un'occasione di confronto sul futuro del settore in Italia.



Secondo Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia, intervenuto alla tavola rotonda ‘Educare (bene) alla sicurezza stradale è anche una questione di cultura e di esempio da parte di più grandi: "Il settore automotive sta vivendo un periodo di grandi trasformazioni, dove la sicurezza stradale è più che mai centrale. Educare a una mobilità responsabile non è solo una questione di normative, ma di un cambiamento profondo nelle mentalità, che deve partire dalla famiglia e dai giovani. DEKRA è convinta che investire nell’educazione stradale rappresenti un passo fondamentale per un futuro più sicuro sulle strade. In tale contesto, il nostro impegno è costante nel supportare iniziative che contribuiscano a creare una cultura della sicurezza, affinché ogni automobilista e pedone possa sentirsi protetto, consapevole e preparato".



Il Presidente ha poi sottolineato: “Come DEKRA siamo orgogliosi di avviare il progetto formativo nelle scuole secondarie ‘Safe Secure Sustainable’. L'iniziativa prenderà il via il 25 marzo presso l'Istituto di Istruzione Superiore 'A. Volta' di Lodi, e punta sia a sensibilizzare gli studenti sia a formare i futuri tecnici, fornendo loro competenze e strumenti concreti per affrontare con responsabilità i temi della sicurezza, dell’innovazione e della sostenibilità nel settore automobilistico. Il percorso di formazione aprirà anche interessanti opportunità professionali per i giovani che ne prenderanno parte. Attraverso questo progetto, vogliamo offrire agli studenti non solo nozioni tecniche, ma anche una visione pratica del lavoro, puntando sull'importanza della sicurezza e della responsabilità, affinché possano diventare protagonisti attivi di un cambiamento culturale. In tal senso, ogni anno, DEKRA realizza oltre 28 milioni di revisioni nel mondo per assicurare che ogni veicolo, compresi quelli tecnologicamente più avanzati, possa circolare in sicurezza, grazie a rigide procedure di ispezione, controllo e testing”.

20 anni dell’iniziativa DEKRA “Child Caps”

Inoltre, DEKRA dedica un’attenzione particolare alla sicurezza dei più piccoli attraverso l’iniziativa “Child Caps” che quest’anno celebra 20 anni di attività. Protagonisti sono i cappellini rossi con catarifrangente grigio, creati per essere molto più di un semplice accessorio: rappresentano un elemento essenziale per garantire una migliore visibilità dei bambini in strada, anche in situazioni quotidiane, come durante una passeggiata.

Questo semplice ma significativo gesto contribuisce attivamente a sviluppare nei più giovani una precoce consapevolezza sull’importanza della sicurezza personale, dimostrando che la responsabilità inizia dai dettagli e che ogni piccola attenzione può salvare una vita.