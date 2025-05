Franz Kraler inaugura Vinaltum 2025 con "The Club"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sabato 24 maggio, nella prestigiosa sede di Franz Kraler in Via della Mostra 1 a Bolzano, prende vita "The Club", l’evento esclusivo che inaugura la seconda edizione di Vinaltum, manifestazione dedicata all’eccellenza vitivinicola, che si terrà nei giorni successivi nel suggestivo scenario di Schloss Freudenstein, sulla Strada del Vino di Appiano.

L'esperienza multisensoriale

All’interno del multibrand store – punto di riferimento per il lusso internazionale nel cuore di Bolzano – moda, vino e lifestyle si fondono in un’esperienza multisensoriale. L’evento nasce per celebrare il connubio tra bellezza e gusto, mettendo in scena un racconto di eleganza e territorialità.

Durante la giornata, gli ospiti saranno guidati in una wine tasting experience curata da Kettmeir, storica cantina altoatesina con oltre un secolo di attività, da sempre interprete autentica della cultura enologica del territorio. Il percorso sarà accompagnato da un’esperienza di shopping immersiva, tra scenografie luminose, vetrine tematiche, allestimenti sartoriali e musica dal vivo.

Le parole di Franz Kraler

Alla serata parteciperanno Franz Kraler, insieme alla moglie Daniela e al figlio Alexander, riaffermando così il forte legame familiare e l’impegno condiviso nel promuovere esperienze d’eccellenza. “ Siamo entusiasti di collaborare con Vinaltum per dar vita a un evento dove il nostro mondo, quello del lusso, incontra il fascino del vino d’eccellenza ” – dichiara la famiglia Kraler.

Gli altri appuntamenti

La manifestazione Vinaltum proseguirà nelle giornate del 25 e 26 maggio 2025 con la partecipazione di oltre 120 cantine italiane e internazionali, che porteranno in degustazione le loro migliori etichette nell’incantevole cornice di Schloss Freudenstein.

In questa occasione, Franz Kraler sarà presente con uno spazio dedicato sulla terrazza panoramica del castello, dove presenterà una speciale capsule di tabarri firmati Franz Kraler, realizzati in collaborazione con il Tabarrificio Veneto. Un gesto che intreccia stile, memoria e manifattura d’eccellenza, riaffermando ancora una volta la centralità del “saper fare” italiano.

Il progetto

Cuore pulsante del progetto, ideato da Danilo D’Ambra e Luciano Rappo, sarà l’approfondimento, la narrazione e il dialogo tra produttori, esperti e pubblico. “ Un’occasione unica per scoprire grandi nomi del vino italiano e internazionale – spiega Danilo D’Ambra – con una rappresentanza completa di tutte le regioni italiane, ma anche di aziende provenienti dall’estero. Un evento pensato per chi cerca autenticità, ma anche scoperta ”.

Le novità

Tra le novità più significative, “Calice Maestro”: un’iniziativa educativa rivolta agli under 35, che nasce come omaggio a Luciano Rappo, figura storica e appassionata della cultura enologica, e protagonista di Vinaltum sin dalla sua nascita. Il progetto permetterà ai giovani di partecipare gratuitamente a un percorso di degustazione guidato da sommelier FISAR, formando piccoli gruppi da quattro persone. Un’occasione per imparare, scoprire e appassionarsi al mondo del vino in modo semplice e coinvolgente.

“ Abbiamo pensato Calice Maestro come un’esperienza educativa – affermano gli organizzatori - dove

ogni calice diventa un’opportunità per avvicinare le nuove generazioni alla cultura del vino. È un piccolo viaggio guidato, che semina curiosità e conoscenza”. Le iscrizioni sono aperte attraverso il sito ufficiale