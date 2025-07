Frigorifero, come lasciarlo pulito e disinfettato prima di partire

Quando ci si prepara a partire per una vacanza o un viaggio prolungato, tra valigie e documenti da organizzare, spesso ci si dimentica di un dettaglio fondamentale: il frigorifero. Lasciarlo sporco o con alimenti deperibili può causare cattivi odori, muffe o – peggio – il ritorno a casa con una spiacevole sorpresa. Ecco quindi una guida semplice e veloce su come pulire e disinfettare il frigorifero prima di partire.

1. Svuota il contenuto

Prima di tutto, fai un controllo completo di tutto ciò che si trova all’interno. Butta via gli alimenti scaduti o prossimi alla scadenza e consuma ciò che può essere ancora utilizzato. In caso, regala gli avanzi a parenti, amici o vicini.

Suggerimento utile:

Controlla anche il freezer: se prevedi di staccare la corrente, è fondamentale svuotarlo completamente.

2. Scollega il frigorifero (se starai via a lungo)

Se il tuo viaggio durerà più di una o due settimane, scollegare il frigorifero dalla corrente è una scelta saggia per evitare sprechi energetici e prevenire guasti. In questo caso, lascia lo sportello socchiuso per evitare la formazione di muffe e cattivi odori.

3. Pulizia interna profonda



Occorrente:

Bicarbonato di sodio o aceto bianco

Acqua calda

Un panno in microfibra o una spugna morbida

Un contenitore spray (opzionale)

Prepara una soluzione con:

1 litro d’acqua

2 cucchiai di bicarbonato oppure mezzo bicchiere di aceto

Pulisci tutte le superfici interne, inclusi ripiani, pareti e cassetti. Il bicarbonato neutralizza i cattivi odori, mentre l’aceto ha un’azione disinfettante naturale.

4. Non dimenticare le guarnizioni e lo scarico

Con un cotton fioc o un piccolo spazzolino, pulisci le guarnizioni della porta e il foro di scarico, spesso trascurato ma soggetto a incrostazioni e cattivi odori.

5. Asciugatura accurata

Dopo aver pulito, asciuga tutto molto bene con un panno asciutto e pulito. L’umidità residua può favorire la formazione di muffe e batteri.

6. Odori addio: rimedi naturali

Per tenere lontani i cattivi odori durante la tua assenza, lascia nel frigo uno di questi rimedi naturali:

Una ciotolina con bicarbonato

Fondi di caffè asciutti

Una fetta di limone

7. Chiudi o lascia aperto? Dipende

Se il frigo resta acceso: chiudi normalmente lo sportello.

Se il frigo è spento: lascia lo sportello leggermente aperto, magari con un asciugamano piegato, per favorire il ricircolo d’aria.

Pulire e disinfettare il

frigorifero prima di partire non richiede molto tempo, ma fa una grande differenza al. Con pochi accorgimenti puoi evitare sprechi, cattivi odori e lavori extra al tuo ritorno. E partire più sereno.