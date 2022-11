La fuffa totale di Macron, ciaone di massa al Pd e Mourinho: quindi, oggi...

- Adesso vi spiego perché non bisogna mai dare troppo credito ai giornali stranieri quando parlano di Italia. Sulla scelta di Giorgia Meloni di farsi chiamare “il premier”, il Financial Times scrive: "Il governo Meloni ha la più bassa rappresentanza femminile - sei ministri su 24 - in un decennio di politica italiana. Sebbene la sua elezione rappresenti un importante passo avanti in una nazione dominata dagli uomini, la mancanza di donne nel suo esecutivo, per non parlare della sua cerchia ristretta, potrebbe essere una prima intuizione del suo stile di leadership consapevolmente mascolino. Un concetto, se non proprio le parole esatte, copia-incollato dai pezzi di Repubblica, La Stampa e Corriere. Cioè dei giornali in trincea contro il leader di Fdi.

- Vedo che Marsiglia e la Corsica, con i rispettivi rappresentanti, si dichiarano felici di accogliere la Ocean Viking. Mi chiedo allora per quale motivo le Ong non puntino direttamente verso la Corsica. Parliamo di 2-3 giorni di navigazione in più rispetto all’Italia, non chissà quanto. Liberi di raggiungerla proprio come stanno facendo oggi.

- Gli Usa presentano il nuovo carro armato di ultima generazione. Oltre alle varie innovazioni belliche, avrà anche un motore diesel ibrido elettrico. Così almeno Beppe Sala è tranquillo: può entrare anche in area B.

- Mourihno se la prende con un suo giocatore. Pare gli abbia chiesto di andarsene per l’atteggiamento tenuto nell’ultima partita. Ha ragione Sabatini, ex ds: dire una roba del genere è pericolosa, per il ragazzo. Fatto sta che magari mi sbaglio, ma penso sia il coach a volersene andare. E che stia preparando il terreno…

- Claudio Lotito, eletto vicepresidente della commissione Bilancio al Senato. Se ha risanato la Lazio prossima al fallimento, magari ci riesce pure con l'Italia. Se porta Tare come consulente, siamo a cavallo.

- Ha ragione Piantedosi. Per evitare le morti in mare non serve aumentare le operazioni di soccorso. Ma azzerare le partenze. Ed è questa la differenza tra il “piano Piantedosi” e le l’ossessione umanitaria delle Ong.

- Titola Repubblica: “Così la flat tax penalizza dipendenti e pensionati e premia le partite iva”. Embè, dove sta lo scandalo? Le partite iva hanno diritto di voto e hanno scelto chi ha fatto loro delle promesse. Se poi c’è qualcuno favorito in questo strabenedetto Paese, quelli sono pensionati e dipendenti. Parlerei di riequilibrio dei vantaggi, sempre che davvero ci sia.

- La Francia sospende i ricollocamenti di migranti come “fallo di reazione” al niet allo sbarco alla Ocean Viking arrivato dall’Italia. Ci sta, nel senso che hanno diritto di risponderci “picche” alla richiesta di solidarietà. Il problema è che i ricollocamenti accettati dall’Italia erano una fregatura. Fuffa totale. A fronte di 90mila immigrati arrivati nel Belpaese, ben 13 Paesi europei si erano impegnati a prenderne 8mila. Al 10 novembre, però, sono partiti solo 117 migranti. In Francia appena 38. Mi spiegate quali lezioni dovrebbe poterci dare Parigi?

- Ps: i francesi, peraltro, da anni sbarrano i confini di Ventimiglia e Bardonecchia. Il ministro di Macron ha annunciato che da oggi in poi i controlli saranno ancora più rigidi. Voglio proprio vedere se attaccheranno Emmanuel per la sua poca umanità.

- “L'Iran ha sviluppato per la prima volta un missile ipersonico in grado di penetrare tutti i sistemi di difesa”, ha annunciato il generale degli ayatollah. In effetti ci servivano proprio delle buone notizie dal fronte della pace.

- Snam ottiene il via libera alle navi rigassificatrici sia a Piombino che a Ravenna. Quindi il sindaco Ferrari di FdI dovrà prendersela in saccoccia. Resta da capire se il ricorso al Tar approderà da qualche parte, ma mi auguro che in quel caso intervenga Meloni per dire al suo sindaco di non fare scherzi. Sarebbe il minimo.

- Dopo Cottarelli, pure Pisapia fa bye bye al Pd lombardo. I dem adesso sono tecnicamente nella melma, per non dire di peggio, schiacciati tra le candidature di Letizia Moratti e Attilio Fontana. Se non trovano un coniglio da tirare fuori dal cappello, o si piegano al diktat del Terzo Polo o sono fritti.

- Mi sia permesso dire che per risolvere la questione immigrazione, non basta redistribuire un pochetto di richiedenti asilo. Serve estirpare il problema alla radice: ovvero il traffico di esseri umani. Ai criminali che mettono in acqua i barconi interessa poco se poi la loro merce vive o crepa in mare, figuriamoci se si domandano se restano in Italia o se vengono redistribuiti.