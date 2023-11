Fumogeni e bandiere della Palestina: piazza Duomo blindata per i tifosi del Psg

Articolo in aggiornamento

Stasera si gioca Milan-PSG e l'attenzione in città dopo gli scontri di lunedì sera ai Navigli è altissima. Il tifoso francese arrestato per l'aggressione al poliziotto ha ottenuto il Daspo dalla città mentre quello gravemente ferito da alcuni fendenti è ancora ricoverato in gravi condizioni. Le scene che arrivano da Milano questa sera non sono rassicuranti. Nei diversi canali dei tifosi parigini si parla di oltre 4.000 persone che sono arrivate in città per la partita e suoi social si trovano numerosi video che li vedono protagonisti.

Incappucciati e mascherati, completamente travisati e quindi impossibile da riconoscere, hanno quasi sfilato per le strade attorno al Duomo. Non una passeggiata come le altre: gli ultrà camminano inquadrati, quasi in formazione compatta. La polizia li tiene d'occhio da lontano ma non sono mancate anche le manifestazioni politiche, con l'esposizione di bandiere palestinesi. Molti di loro sono di origine magrebina e musulmana e ci sono diverse riprese di immagini da parte di tifosi nordafricani del Psg. "L'arrivo dei soldati", scrive chi ha condiviso, che pare sia a Milano. Tra i tifosi parigini potrebbero essere infiltrati tifosi del Napoli in nome di un gemellaggio tra le due compagini di ultrà. Ed è nota la rivalità tra gli Azzurri e i Rossoneri. Durante l'ultima gara al Parco dei Principi di Parigi lifoserie francesi e milanese sono entrate in contatto ma gli scontri sono stati evitati solo grazie all'intervento della polizia.