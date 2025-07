Chi è Tatiana Luter, l'attrice testimone del colpo da 1,5 milioni sul Frecciarossa

Poteva sembrare una scena dell'ultimo film di James Bond, quella avvenuta su un treno Frecciarossa Firenze - Milano giovedì scorso. Invece il furto milionario messo a segno da tre giovani algerini è una storia di cronaca e criminalità, di cui è stata protagonista, suo malgrado, l'attrice italo-americana Tatiana Luter.

Cosa è successo

Tatiana Luter, 35 anni, si trovava a bordo di un treno dell'alta velocità destinazione Milano insieme a un uomo francese e a un bambino, quando è finita nel mirino di tre malviventi, tutti di nazionalità algerina. I tre erano saliti a bordo del convoglio alla stazione di Firenze, insieme all'attrice, all'uomo e al minore. Poco prima dell'arrivo a Milano, però, i malviventi hanno messo a segno un incredibile colpo, rubando lo zaino di proprietà del francese dal vano portaoggetti posto sopra le poltrone. Al suo interno c'era un bottino da oltre 1,5 milioni di euro: gioielli e orologi di lusso tra cui un modello Richard Mille da un milione di euro e un Patek Philippe. Dopo aver nascosto la refurtiva in un trolley vuoto i tre algerini si sono allontanati dalla stazione ma le forze dell'ordine, che li avevano già individuati, li hanno bloccati e arrestati in piazza Luigi di Savoia.

Il ringraziamento dell'attrice

La notizia è diventata di dominio pubblico nelle scorse ore, quando Tatiana Luter ha condiviso su Instagram un messaggio di ringraziamento alle forze dell'ordine intervenute per sventare il furto milionario. " Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al 10° reggimento genio guastatori di Cremona, 5° reggimento lancieri di Novara e alla Polizia di Stato, Squadra di Polizia Giudiziaria di Milano Centrale per la loro straordinaria professionalità e il loro intervento tempestivo in seguito al furto subito (non a me). La loro risposta rapida e coordinata ha portato all'arresto del responsabile e al recupero degli oggetti rubati di grande valore. Siamo profondamente grati per il loro coraggio, la dedizione e il servizio esemplare ''.

Chi è Tatiana Luter

Nonostante il suo nome non sia popolarissimo in Italia Tatiana Luter è un'attrice con un discreto curriculum. Dopo avere prestato il volto in alcune campagne pubblicitarie del Mulino Bianco quando era bambina, Luter ha esordito al cinema nel 2011 con un ruolo nel film vincitore del Giffoni "Oggetti smarriti" di Giorgio Molteni. Poi sono arrivati i ruoli di rilievo in pellicole come "Surrounded", "Youth - La giovinezza" di Paolo Sorrentino, "L'ultima ruota del carro" di Giovanni Veronesi, "Le leggi del desiderio" di Silvio Muccino e "L'estate addosso" di Gabriele Muccino. Tatiana Luter ha lavorato anche in alcune serie televisive come "Distretto di Polizia 10" e "Un passo dal cielo".

Attualmente l'attrice è impegnata sul set del film "Maserati: The Brothers" al fianco di Al Pacino e Michele Morrone. Sui social è seguita da oltre 100 mila follower e la sua popolarità si è impennata proprio per l'episodio di cui è stata protagonista.