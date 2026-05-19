Gardaland lancia il primo K-Pop Festival ufficiale in Italia: artisti dalla Corea, K-drama e dance show

Per la prima volta in Italia arriva un festival interamente dedicato al mondo K-pop e alla cultura coreana contemporanea. Gardaland Resort ha annunciato il debutto del Gardaland K-Pop Festival, un evento che il 13 e 14 giugno trasformerà il parco in un’esperienza immersiva tra concerti, spettacoli di danza, attività interattive, cultura pop coreana e food experience. Il format, realizzato in collaborazione con K-Pop Italia e Kinetic Vibe, nasce in un momento di enorme crescita del fenomeno K-pop anche nel nostro Paese. Secondo i dati diffusi, tra il 2018 e il 2023 gli ascolti del genere su Spotify sono aumentati del 362% a livello globale, mentre in Italia la richiesta di eventi live continua a crescere, come dimostrano i numerosi concerti sold out degli ultimi anni.

Gli artisti coreani protagonisti del festival

Gardaland ha svelato il cast completo della manifestazione, che vedrà arrivare in Italia artisti provenienti direttamente dalla Corea del Sud, con alcune esclusive italiane ed europee. Tra i nomi annunciati ci sono ROCKY, per la prima volta in Europa, le LIGHTSUM, di ritorno nel continente dopo l’unica apparizione europea del 2022, oltre a KISU e HYUNY. Nel dettaglio, ROCKY e KISU si esibiranno sabato 13 giugno, mentre LIGHTSUM e HYUNY saranno protagonisti domenica 14 giugno. A completare la line up musicale ci sarà anche Yeong Dee, considerato il primo DJ K-pop in Italia, già opening act del concerto degli Stray Kids a Milano nel 2022 e DJ resident di KPopItalia.

Spazio anche ai K-drama

Il festival non sarà dedicato soltanto alla musica. Gardaland punta infatti a un’esperienza a 360 gradi sulla cultura pop coreana, coinvolgendo anche il mondo delle serie TV coreane, sempre più amate dal pubblico italiano. Tra gli ospiti attesi ci sarà Park Min-Kyu, noto per la partecipazione alla terza stagione del reality Netflix Single's Inferno, presente sabato 13 giugno. Domenica 14 giugno arriverà invece Mun Jihu, ex membro del gruppo K-pop A-JAX e oggi attivo tra cinema e televisione con produzioni come Jugglers e The Third Marriage.

Dance show, flash mob e masterclass K-pop

Uno degli elementi centrali dell’evento sarà la danza, considerata uno dei linguaggi più riconoscibili del fenomeno K-pop. Per entrambe le giornate il festival proporrà masterclass aperte a tutti i livelli, con sessioni dedicate allo studio delle coreografie K-pop attraverso insegnamenti step by step. Le coreografie imparate verranno poi portate sul palco durante il Dance Show, con flash mob e performance curate da crew nazionali specializzate nel genere. Non mancherà nemmeno il Play Random Dance, uno dei format più amati dai fan K-pop, in cui il pubblico sarà invitato a replicare le coreografie proiettate sugli schermi. A guidare le attività dance saranno Nora Wong, vincitrice del premio come miglior solista d’Italia al K-pop World Festival, la crew NTENSE, vincitrice della categoria K-pop al World of Dance di Roma 2025, la content creator Chiara Franchina e il collettivo K-Pop Veneto.

Apertura straordinaria fino alle 23

Per l’occasione, il parco prolungherà eccezionalmente l’apertura fino alle ore 23:00 in entrambe le giornate del festival, con attività previste già dalle 12:00. L’esperienza unirà il mondo K-pop alle oltre 40 attrazioni del resort, comprese le aree tematizzate e il LEGOLAND Water Park Gardaland, sullo sfondo del Lago di Garda.

Sul sito ufficiale di Gardaland sono già disponibili i biglietti: i prezzi online partono da 57 euro per il ridotto e 62 euro per l’intero, con formule combinate valide per entrambe le giornate. Le date del festival sono incluse anche negli abbonamenti Gardaland Resort e sarà possibile soggiornare nelle strutture del Resort per vivere l’evento su più giorni.