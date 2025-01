La geniale trovata di Giannini: boicottare Musk... su X

Ascolta ora 00:00 00:00

Massimo Giannini si è superato. No, nessun ritorno di fiamma per il suo gruppo Whatsapp ribattezzato “Bella Chat”, ma una filippica su Repubblica da non perdere. Il giornalista, ex direttore della Stampa, ha stilato un elenco di buoni propositi per il 2025 e ovviamente è tutto tratto dal manuale della sinistra. Il punto più divertente però è un altro. Nella lista della spesa vi è anche il buon proposito di “boicottare” Elon Musk.

Fin qui è tutto normale, persino comprensibile. Come molti altri esponenti di sinistra, Giannini ha invitato i suoi follower a sabotare l’imprenditore sudafricano, reo di sostenere Donald Trump e in generale i partiti di destra in giro per il mondo. Basti pensare al legame instaurato con il premier Giorgia Meloni. Ma allora dov’è il problema? Beh, Giannini ha invitato tutti ad abbandonare X. E lo ha fatto… su X.

“I buoni propositi per il 2025: tra gli altri, ricordarsi di boicottare Musk”: la mia rubrica su @ilvenerdi. https://t.co/xRVABYbknM — Massimo Giannini (@MassimGiannini) January 10, 2025

Non è una boutade ma l’ennesimo cortocircuito, considerando la tenacia anti-Musk dell’editorialista di Repubblica, che nel suo articolo ha inserito tra i buoni propositi quello di “cominciare a detestare Trump, che tra dieci giorni si insedia alla Casa Bianca”, di “trattenere il respiro prima che parli Meloni” o ancora di “non ridere guardando le foto di Vannacci in costumino che fa il bagno di Capodanno”. Come se fosse un reato, tra l’altro.

Ovviamente il post di Giannini è diventato virale sull’ex Twitter, così come sono diventate virali le ironie dei suoi follower. Ecco una carrellata: "Scriva un articolo contro il proprietario di «La Repubblica», pubblicandolo sul medesimo quotidiano.

Così vedremo chi è più tollerante tra Musk e costui", "'I buoni propositi per il 2024: tra gli altri ricordarsi di boicottare la pornografia'… dirigendo un film a luci rosse", "Si dice che Musk sia rannicchiato in un angolo da quando ha letto il post, per paura di essere sabotato da Giannini". Appuntamento al prossimo articolo, nel quale...