"Giarrusso nel Pd? Io ne sono felice". La replica di Tognazzi a Gassmann

Tognazzi ha risposto a Gassmann. E no, non è stato un remake de I nuovi mostri, sebbene ci fossero spunti d'attualità da commedia all'italiana. Dopo i tweet di fuoco con cui Alessandro Gassmann aveva commentato l'attualità politica, con allusioni alle recenti vicissitudini del Pd, Ricky Tognazzi sui social è tornato a modo suo sull'argomento, offrendo un punto di vista diametralmente opposto a quello del collega. Nessuna supercazzola prematurata (come avrebbe fatto il grande Ugo); semmai una difesa dell'ex grillino Dino Giarrusso, passato al Pd tra mille critiche e altrettante accuse di incoerenza.

Caso Giarrusso, Tognazzi risponde a Gassmann

" Conosco bene Dino Giarrusso, è una gran brava persona, e quando una brava persona torna a sinistra - mentre molti purtroppo van via - io ne sono felice, altro che 'non vi voto più'. E se Dino deve delle scuse a qualcuno, conoscendolo, son sicuro le porgerà ", ha scritto Ricky Tognazzi su Twitter. Parole che idealmente hanno rappresentato una replica alle rimostranze di Gassmann, il quale nelle ore precedenti si era scagliato contro " un partito che continua ad essere 'riempito' di individui che non sono richiesti ". In molti sui social non avevano faticato a dedurre che l'attore si stesse riferendo al Pd e all'annunciato arrivo dell'ex esponente pentastellato.

Conosco bene @dinogiarrusso è una gran brava persona, e quando una brava persona torna a sinistra -mentre molti purtroppo van via- io ne sono felice, altro che “non vi voto più”. E se Dino deve delle scuse a qualcuno, conoscendolo , son sicuro le porgerà.#Giarrusso — ricky tognazzi (@TognazziR) January 30, 2023

" Non vi voto mai più. Addio ", aveva tuonato Gassmann sui social. Quell'espressione è stata ripresa proprio da Tognazzi, che al contrario ha giudicato positivamente l'avvicinamento di Giarrusso al partito dem. L'attore milanese ha peraltro ribadito ai commentatori di Twitter di non essere mai stato un sostenitore del M5S, ma non tutti in rete hanno condiviso quel suo apprezzamento all'ex inviato delle Iene. " Non si tratta di essere una brava persona o meno, non è questo il tema che rimane solo politico, anche perché il sig. Giarrusso non torna a sinistra dove non c'è mai stato ", ha scritto ad esempio un commentatore.

Un partito che continua ad essere “riempito” di individui che non sono richiesti e che nulla hanno a che fare con l’idea iniziale. Un continuo cavallo di Troia lontano dai problemi reali e dal futuro delle nuove generazioni. Non vi voto MAI più. #adieux — Alessandro Gassmann(@GassmanGassmann) January 28, 2023